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恒指高開90點 金融、濠賭股升 申洲跌14.9% 創科升7.9%

恒指今早高開90點或0.41%，報22434點，成交金額22億元；國指今早低開0.47點或0.01%，報7907點。恒生科技指數開市報5025點，升0.2%。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。

藍籌31隻升，20隻下跌，13隻無升跌。創科實業（0669）升7.93%，報134.7元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌14.97%，報104.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，11隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報216.4元，升8.36%；跌幅最大的是汽車之家（2518）開市報60.85元，跌2.64%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(23159.97點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5183.11點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）開市報237.8元，跌0.34%。和黃醫藥（0013）開市報42.5元，跌0.7%。微博（9898）平上市低位210.4元，開市報210.4元，跌1.13%。九龍倉置業（1997）開市報35.45元，升1.87%。越秀服務（6626）無成交，報3.84元。

中國據報正積極探索退出「清零政策」，濠賭股向上，新濠國際發展（0200）開市報7.74元，升1.31%；美高梅中國（2282）開市報5元，升3.09%；澳博（0880）開市報4.2元，升2.44%；永利澳門（1128）開市報6.68元，升3.41%；銀河娛樂（0027）開市報46.2元，升4.88%；金沙中國（1928）開市報21.45元，升4.89%；信德（0242）無成交，報1.99元。

東建國際（0329）旗下公司保薦SPAC上市。無成交，報3.26元。

數碼通（0315）在10個社區隔離設施建5G助聯繫，投資約1000萬。無成交，報4.34元。

郭樹清：螞蟻等金融平台整改尚未結束，仍有問題需探索。阿里（9988）開市報103.5元，跌0.38%。

碧桂園（2007）2月錄合同銷售327.6億，按月跌9.9%。開市報5.75元，升0.7%。

申洲國際（2313）發盈警，料全年純利減少31%至39%。見52周低104.5元，開市報104.5元，跌14.97%。

創科實業（0669）全年多賺37%略勝預期，末期息1元。開市報134.7元，升7.93%。

雅居樂（3383）已存足夠資金以贖回債券。開市報3.66元，升1.39%。

破頂股表現

破頂股包括，兗煤澳洲（3668）創上市新高，見37.15元，開市報37.15元，升3.92%；中石油（0857）創52周高，見4.29元，開市報4.29元，升0.94%；精熙國際（2788）創52周高，見1元，開市報1元，升1.01%。

破底股方面

破底股包括，嘉華國際（0173）見52周低2.92元，開市報2.92元，無升跌；陽光房地產基金（0435）見52周低3.8元，開市報3.8元，跌0.26%；中興通訊（0763）見52周低18.28元，開市報18.28元，跌0.65%；申洲國際（2313）見52周低104.5元，開市報104.5元，跌14.97%；中國飛鶴（6186）見52周低8.92元，開市報8.92元，跌0.45%；

異動股

上升異動股，包括，映客（3700）開市報2.17元，升14.81%；堃博醫療（2216）開市報4.73元，升14.81%；攜程集團（9961）開市報216.4元，升8.36%；創科實業（0669）開市報134.7元，升7.93%；華住集團（1179）開市報33.5元，升5.35%；翰森製藥（3692）開市報16.42元，升4.99%；金沙中國（1928）開市報21.45元，升4.89%；銀河娛樂（0027）開市報46.2元，升4.88%。

下跌異動股，包括，申洲國際（2313）見52周低104.5元，開市報104.5元，跌14.97%；永達汽車（3669）開市報8.73元，跌6.93%；信義光能（0968）開市報12.4元，跌3.88%；俄鋁（0486）開市報3.34元，跌3.75%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報8.04元，跌0.37%；長和（0001）開市報50.85元，跌2.96%；普拉達（1913）開市報45元，跌2.91%；理想汽車（2015）開市報119.2元，跌2.69%。

 