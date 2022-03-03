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財新中國2月服務業PMI跌至50.2 遜預期

財新中國2月服務業經營活動指數(PMI)由51.4跌至50.2，低過預期的50.7，需求半年來首度收縮；綜合產出指數報50.1，與1月持平。價格漲幅有所回落，服務業企業樂觀度回升至三個月新高。

報告指，由於多地疫情散發，2月服務業經營活動受到較大影響，擴張步伐明顯放緩。2月財新中國服務業PMI錄得50.2，較1月回落1.2個百分點，為2021年9月來最低。

此前公佈的2月財新中國製造業PMI錄得50.4，較1月回升1.3個百分點，顯示製造業整體恢復擴張。兩大行業景氣度一升一降，使得2月綜合PMI錄得50.1，與1月持平，顯示經濟微弱擴張。

從分項數據看，服務業需求出現收縮。2月財新中國服務業新訂單指數六個月來首次降至收縮區間，錄得2020年5月來最低。海外疫情反復也拖累外需，新出口訂單指數連續兩個月低於臨界點，但降幅有所收窄。

服務業價格繼續上漲，但漲幅有所回落。2月服務業投入價格指數、出廠價格指數均在擴張區間內回落，其中投入價格指數漲幅放緩至2021年9月來最低。調查顯示，經營費用增加普遍與原料、能源及用工等費用上漲有關，但疫情下購買活動減少，整體通脹壓力緩和。

市場樂觀情緒回升。 2月業務活動預期指數升至三個月來最高，企業預期未來一年疫情將有好轉，客戶需求出現反彈；同時供應更趨穩定，新產品發布和新市場拓展都將有助於增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年製造業、服務業景氣度一升一降，但均位於榮枯線上，製造業需求改善較為明顯，服務業需求受影響較大。企業家對未來仍保持較強樂觀預期，就業壓力依然很大，同時通脹有所抬頭。1月至2月期間，廣西、江蘇、內蒙古等地出現局部疫情，相關防控措施的加強對運輸、銷售環節有所製約。「三重壓力」下，中國經濟依然面臨較大的下行壓力，恢復基礎仍不牢固，穩增長仍是重中之重。政策層面，需強化就業優先政策，加強對中小企業的結構性支持力度，有效降低企業稅費負擔和融資成本。同時應繼續做好大宗商品保供穩價工作，緩解中下游企業成本上升壓力，維持市場主體穩定。

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