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確診數激增 香港2月採購PMI急跌至42.9 創22個月最大跌幅 連續兩月萎縮

2月份IHS Markit香港採購經理指數，由上月48.9跌至42.9，處於50.0之下，標誌香港特區私營經濟連續兩月萎縮，並創下2020年4月以來的最大跌幅。

報告顯示，香港特區私營經濟於2月持續萎縮，且有加快跡象。疫情嚴峻加上新一輪抗疫措施，直接影響了企業新增的訂單與產量，以及營商信心。至於從海外新接的訂單需求，亦告放緩。上述因素促使就業與採購活動緊縮，庫存水平也同時下跌。雖然整體價格壓力已見舒緩，但疫情持續擴散，也導致供應商的表現進一步倒退。

企業新增的產量與訂單量連續兩月急跌，而且在第五波疫情持續惡化下，跌速亦見加劇。計及中國內地的出口訂單也同受影響，2月份跌幅擴大。

有見及此，企業月內減省人手，並緊縮採購活動，促使採購庫存水平下降。調查資料透露，除因訂單需求減少，企業也無意在疫情升溫下增持庫存。

隨著整體新訂單量明顯縮減，企業積壓的工作量連續第二個月急跌，錄得2020年7月以來的最大跌幅。業者匯報，由於防疫措施收緊，有客戶腰斬或暫緩訂單。

相對於1月，第五波疫情令供應鏈瓶頸更加嚴重。有關投入品交貨時間持續拖長，私營企業大多歸咎於航運及供應商延誤。

不過，2月份價格壓力已見舒緩。整體投入成本雖有攀升，但速度放緩至6個月最慢，而升幅則主要來自採購價格通脹。業者指原材料與運輸成本同時告升，但薪資成本則在11個月升勢後掉頭回落。受訪業者透露，由於訂單需求下滑，企業不願將成本升幅轉嫁客戶，反之以折

扣形式催谷銷路，變相令2月銷售價格下跌。

綜觀香港特區私營經濟，2月份整體的營商情緒轉趨低迷，信心度降至去年1月以來最低。企業普遍憂慮，新一波疫情引伸的不確定因素有可能加劇。

IHS Markit 經濟部副總監Jingyi Pan 表示，「第五波疫情持續擴散，加上新一輪防疫措

施推出，致令香港特區私營經濟急劇萎縮，倒退程度為2020 下行以來最急。訂單需求與

產量同時下滑，營商信心則進一步減弱。有私營企業為穩定銷售而提供折扣，變相調低銷售價格，反映在供應鏈瓶頸更趨嚴重、盈利壓力更沉重的情形下，新一波疫情令私營企業更受打擊。從企業縮減人手和薪資成本來看，也顯然對僱員產生了涓滴效應。」

Jingyi Pan 表示，最新公布的《財政預算案》提出多項有關防疫的措施，但相信 GDP增長將仍受影響。IHS Markit預測，香港特區2022 GDP增2.3%。

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