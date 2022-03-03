moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日升109點 金融股升 ATM向下 北水第7日流入

受惠聯儲局主席鮑威爾有關加息25基點的言論，恒指半日升109點，今早高開90點，高位升199點，低位升34點，高低波幅165點。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。美團（3690）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

恒指半日升109點或0.49%，報22453點，成交金額650億元；國指跌17點或0.22%，報7890點。恒生科技指數收報4950點，跌1.29%。

藍籌45隻升，18隻下跌，1隻無升跌。創科實業（0669）升10.66%，收報138.1元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌12.86%，收報107.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報219.2元，升9.76%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報56.45元，跌9.68%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(23161.89點)，科指續低於主要平均線，最近為10天線(5175.6點)。

北水南下合計淨流入2.6億元，較上日減少88.88%，連續第7日流入，累計流入109.7億元，對上一次連續7日淨流入是1月13日。南水北上合計淨流入2.44億元人民幣，終止連續1日流出。

HKTVmall：疫下營運壓力增，已付款訂單或被取消。香港科技探索（1137）收報8.2元，跌1.8%。

多間公司公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報235.6元，跌1.26%。和黃醫藥（0013）收報41.35元，跌3.39%。微博（9898）平上市低位210.4元，收報217.4元，升2.16%。九龍倉置業（1997）收報35.65元，升2.44%。越秀服務（6626）收報3.99元，升3.91%。

東建國際（0329）旗下公司保薦SPAC上市。收報3.43元，升5.21%。

數碼通（0315）在10個社區隔離設施建5G助聯繫，投資約1000萬。收報4.31元，跌0.69%。

郭樹清：螞蟻等金融平台整改尚未結束，仍有問題需探索。阿里（9988）收報103.8元，跌0.1%。

碧桂園（2007）2月錄合同銷售327.6億，按月跌9.9%。收報5.75元，升0.7%。

申洲國際（2313）發盈警，料全年純利減少31%至39%。見52周低97.95元，收報107.1元，跌12.86%。

創科實業（0669）全年多賺37%略勝預期，末期息1元。收報138.1元，升10.66%。

雅居樂（3383）已存足夠資金以贖回債券。收報3.8元，升5.26%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見227元，收報226.8元，升5.98%；兗煤澳洲（3668）創上市新高，見49.4元，收報39.85元，升11.47%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.35元，收報3.33元，升2.46%；中石油（0857）創52周高，見4.35元，收報4.32元，升1.65%；中海油（0883）創52周高，見10.76元，收報10.7元，升3.28%；神華（1088）創52周高，見22.9元，收報22.7元，升4.13%；兗煤（1171）創52周高，見23.2元，收報22.6元，升6.6%；中海油服（2883）創52周高，見9.3元，收報9.22元，升3.02%；精熙國際（2788）創52周高，見1元，收報0.99元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.13元，收報2.15元，跌0.92%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.17元，收報2.19元，跌1.79%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.415元，收報0.425元，跌4.49%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.11元，收報0.12元，無升跌；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.25元，收報1.29元，無升跌；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見8.88元，收報8.92元，跌0.34%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.74元，收報2.76元，跌1.08%；加科思（1167）創上市新低，見8.06元，收報8.15元，跌0.61%；微泰醫療（2235）創上市新低，見13.02元，收報14元，升6.38%；優趣匯（2177）創上市新低，見2.79元，收報2.8元，跌3.45%；明源雲（0909）創上市新低，見14.02元，收報14.14元，跌7.94%；創新奇智（2121）創上市新低，見13.38元，收報13.48元，跌3.71%；上坤（6900）創上市新低，見1.81元，收報1.9元，升3.26%；清晰醫療（1406）創上市新低，見1.29元，收報1.3元，跌3.7%；朗詩（0106）見52周低0.208元，收報0.208元，跌0.48%；通達（0698）見52周低0.15元，收報0.155元，升3.33%；比亞迪電子（0285）見52周低20.65元，收報20.75元，跌3.71%；希望教育（1765）見52周低0.78元，收報0.78元，跌2.5%；IGG（0799）見52周低4.52元，收報4.54元，跌1.73%；心動公司（2400）見52周低22.4元，收報23.1元，跌3.95%；吉利（0175）見52周低13.52元，收報13.62元，跌4.22%；長城汽車（2333）見52周低14.44元，收報14.52元，跌6.92%；中國燃氣（0384）見52周低12.24元，收報12.26元，跌1.92%；華潤燃氣（1193）見52周低33.65元，收報33.75元，跌2.03%；昊海生物科技（6826）見52周低40.35元，收報40.7元，跌2.51%；聯邦制藥（3933）見52周低4.23元，收報4.29元，無升跌；長江生命科技（0775）見52周低0.68元，收報0.68元，無升跌；開拓藥業（9939）見52周低0.68元，收報0.68元，升0.78%；碧生源（0926）見52周低0.68元，收報0.68元，升0.79%；愛康醫療（1789）見52周低5.25元，收報5.38元，升0.94%；先健科技（1302）見52周低2.97元，收報2.98元，跌1.97%；金山軟件（3888）見52周低25.35元，收報25.55元，跌9.4%；中國軟件國際（0354）見52周低6.67元，收報6.7元，跌4.15%；高陽科技（0818）見52周低0.94元，收報0.97元，跌1.02%；維他奶（0345）見52周低13.7元，收報14.38元，升3.45%；星島（1105）見52周低0.47元，收報0.48元，跌1.03%；嘉華國際（0173）見52周低2.92元，收報2.93元，升0.34%；太興（6811）見52周低1.15元，收報1.15元，跌0.86%。

異動股

上升異動股，包括，揚科集團（1460）收報0.325元，升20.37%；華融金控（0993）收報0.173元，升15.33%；俄鋁（0486）見52周低3.23元，收報4元，升15.27%；太陽城集團（1383）收報0.084元，升15.07%；專業旅運（1235）收報0.199元，升15.03%；中國外運（0598）收報2.73元，升11.89%；兗煤澳洲（3668）創上市新高，見49.4元，收報39.85元，升11.47%；創勝集團醫藥（6628）收報12.94元，升10.94%；創科實業（0669）收報138.1元，升10.66%；鳳凰衞視（2008）收報0.435元，升10.13%。

下跌異動股，包括，陽光100中國（2608）收報0.32元，跌21.95%；申洲國際（2313）見52周低97.95元，收報107.1元，跌12.86%；江山控股（0295）見52周低0.045元，收報0.045元，跌10%；汽車之家（2518）收報56.45元，跌9.68%；金山軟件（3888）見52周低25.35元，收報25.55元，跌9.4%；康特隆（1912）平上市低位0.146元，收報0.15元，跌9.09%；思摩爾（6969）見52周低25.45元，收報25.6元，跌8.73%。

其他報道

HKTVmall：疫下營運壓力增 已付款訂單或被取消

內地股市半日個別發展 滬指一枝獨秀

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止6連升

惠譽將俄羅斯評級連降六級至垃圾級

確診數激增 香港2月採購PMI急跌至42.9 創22個月最大跌幅 連續兩月萎縮

俄羅斯億萬富豪Usmanov的超級遊艇據報被德國扣押

財新中國2月服務業PMI跌至50.2 遜預期

滬深兩市主要指數高開 2000億人幣逆回購到期

恒指高開90點 金融、濠賭股升 申洲跌14.9% 創科升7.9%

港股ADR升132點 夜期高水76點 美期跌亞股升 B站微博等業績

紐時：中國要求俄羅斯將烏克蘭戰爭推遲到冬奧後

中國據報正積極探索退出「清零政策」

鮑威爾支持3月加息25個基點 道指升596點

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm