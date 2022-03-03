恒指半日升109點或0.49%，報22453點，成交金額650億元；國指跌17點或0.22%，報7890點。恒生科技指數收報4950點，跌1.29%。

藍籌45隻升，18隻下跌，1隻無升跌。創科實業（0669）升10.66%，收報138.1元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌12.86%，收報107.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報219.2元，升9.76%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報56.45元，跌9.68%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(23161.89點)，科指續低於主要平均線，最近為10天線(5175.6點)。

北水南下合計淨流入2.6億元，較上日減少88.88%，連續第7日流入，累計流入109.7億元，對上一次連續7日淨流入是1月13日。南水北上合計淨流入2.44億元人民幣，終止連續1日流出。

HKTVmall：疫下營運壓力增，已付款訂單或被取消。香港科技探索（1137）收報8.2元，跌1.8%。

多間公司公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報235.6元，跌1.26%。和黃醫藥（0013）收報41.35元，跌3.39%。微博（9898）平上市低位210.4元，收報217.4元，升2.16%。九龍倉置業（1997）收報35.65元，升2.44%。越秀服務（6626）收報3.99元，升3.91%。

東建國際（0329）旗下公司保薦SPAC上市。收報3.43元，升5.21%。

數碼通（0315）在10個社區隔離設施建5G助聯繫，投資約1000萬。收報4.31元，跌0.69%。

郭樹清：螞蟻等金融平台整改尚未結束，仍有問題需探索。阿里（9988）收報103.8元，跌0.1%。

碧桂園（2007）2月錄合同銷售327.6億，按月跌9.9%。收報5.75元，升0.7%。

申洲國際（2313）發盈警，料全年純利減少31%至39%。見52周低97.95元，收報107.1元，跌12.86%。

創科實業（0669）全年多賺37%略勝預期，末期息1元。收報138.1元，升10.66%。

雅居樂（3383）已存足夠資金以贖回債券。收報3.8元，升5.26%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見227元，收報226.8元，升5.98%；兗煤澳洲（3668）創上市新高，見49.4元，收報39.85元，升11.47%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.35元，收報3.33元，升2.46%；中石油（0857）創52周高，見4.35元，收報4.32元，升1.65%；中海油（0883）創52周高，見10.76元，收報10.7元，升3.28%；神華（1088）創52周高，見22.9元，收報22.7元，升4.13%；兗煤（1171）創52周高，見23.2元，收報22.6元，升6.6%；中海油服（2883）創52周高，見9.3元，收報9.22元，升3.02%；精熙國際（2788）創52周高，見1元，收報0.99元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.13元，收報2.15元，跌0.92%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.17元，收報2.19元，跌1.79%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.415元，收報0.425元，跌4.49%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.11元，收報0.12元，無升跌；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.25元，收報1.29元，無升跌；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見8.88元，收報8.92元，跌0.34%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.74元，收報2.76元，跌1.08%；加科思（1167）創上市新低，見8.06元，收報8.15元，跌0.61%；微泰醫療（2235）創上市新低，見13.02元，收報14元，升6.38%；優趣匯（2177）創上市新低，見2.79元，收報2.8元，跌3.45%；明源雲（0909）創上市新低，見14.02元，收報14.14元，跌7.94%；創新奇智（2121）創上市新低，見13.38元，收報13.48元，跌3.71%；上坤（6900）創上市新低，見1.81元，收報1.9元，升3.26%；清晰醫療（1406）創上市新低，見1.29元，收報1.3元，跌3.7%；朗詩（0106）見52周低0.208元，收報0.208元，跌0.48%；通達（0698）見52周低0.15元，收報0.155元，升3.33%；比亞迪電子（0285）見52周低20.65元，收報20.75元，跌3.71%；希望教育（1765）見52周低0.78元，收報0.78元，跌2.5%；IGG（0799）見52周低4.52元，收報4.54元，跌1.73%；心動公司（2400）見52周低22.4元，收報23.1元，跌3.95%；吉利（0175）見52周低13.52元，收報13.62元，跌4.22%；長城汽車（2333）見52周低14.44元，收報14.52元，跌6.92%；中國燃氣（0384）見52周低12.24元，收報12.26元，跌1.92%；華潤燃氣（1193）見52周低33.65元，收報33.75元，跌2.03%；昊海生物科技（6826）見52周低40.35元，收報40.7元，跌2.51%；聯邦制藥（3933）見52周低4.23元，收報4.29元，無升跌；長江生命科技（0775）見52周低0.68元，收報0.68元，無升跌；開拓藥業（9939）見52周低0.68元，收報0.68元，升0.78%；碧生源（0926）見52周低0.68元，收報0.68元，升0.79%；愛康醫療（1789）見52周低5.25元，收報5.38元，升0.94%；先健科技（1302）見52周低2.97元，收報2.98元，跌1.97%；金山軟件（3888）見52周低25.35元，收報25.55元，跌9.4%；中國軟件國際（0354）見52周低6.67元，收報6.7元，跌4.15%；高陽科技（0818）見52周低0.94元，收報0.97元，跌1.02%；維他奶（0345）見52周低13.7元，收報14.38元，升3.45%；星島（1105）見52周低0.47元，收報0.48元，跌1.03%；嘉華國際（0173）見52周低2.92元，收報2.93元，升0.34%；太興（6811）見52周低1.15元，收報1.15元，跌0.86%。

異動股

上升異動股，包括，揚科集團（1460）收報0.325元，升20.37%；華融金控（0993）收報0.173元，升15.33%；俄鋁（0486）見52周低3.23元，收報4元，升15.27%；太陽城集團（1383）收報0.084元，升15.07%；專業旅運（1235）收報0.199元，升15.03%；中國外運（0598）收報2.73元，升11.89%；兗煤澳洲（3668）創上市新高，見49.4元，收報39.85元，升11.47%；創勝集團醫藥（6628）收報12.94元，升10.94%；創科實業（0669）收報138.1元，升10.66%；鳳凰衞視（2008）收報0.435元，升10.13%。

下跌異動股，包括，陽光100中國（2608）收報0.32元，跌21.95%；申洲國際（2313）見52周低97.95元，收報107.1元，跌12.86%；江山控股（0295）見52周低0.045元，收報0.045元，跌10%；汽車之家（2518）收報56.45元，跌9.68%；金山軟件（3888）見52周低25.35元，收報25.55元，跌9.4%；康特隆（1912）平上市低位0.146元，收報0.15元，跌9.09%；思摩爾（6969）見52周低25.45元，收報25.6元，跌8.73%。

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