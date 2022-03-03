moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

大灣區GBA專題：港人灣區避疫 先做好檢疫安排

【明報專訊】新冠病毒在港肆虐，不少港人考慮前往大灣區避疫，今年2月份就有超過2.6萬名市民經深圳灣口岸前往內地。事實上，內地疫情控制得比較好，根據國家衛健委最新數據顯示，深圳過去14日新增本土個案為157宗，江門及東莞各有65宗，其餘城市只錄得零星個案（見圖1）。如港人現時想返回內地，可以經港珠澳大橋前往大灣區多個城市，但需要出示24小時內的陰性證明，及預備隔離酒店費用。

明報記者 黃清瑤

香港人現時要前往大灣區，可以選擇經深圳灣口岸進入深圳市隔離，然後再到訪其他城市。根據廣東省人民政府網站公告顯示，從香港入境深圳市人士需要持有24小時內的核酸檢測陰性證明，到達深圳後需要實施14天集中隔離，以及7天居家健康監察。倘若需要前往廣東省其他城市，當在深圳完成14天的集中隔離後，可以前往目的地進行7天居家隔離。居家隔離必須具備居家健康管理條件，包括：

（一）單位只容許隔離人士一人居住，隔離人士須早晚量度體溫，定時向社區管理人員報告健康狀况，若出現上呼吸道症狀包括喉嚨痛、鼻塞流鼻水等需要即時向有關人員報告。

（二）居家監察期間不能外出、不可與親友見面。

（三）倘若隔離人士需要貼身護理，應盡可能減少照顧人數，照顧及隔離人士在室內必須佩戴外科口罩，亦要分開用餐。

（四）隔離人士生活用品需要單獨清洗消毒，其間產生的垃圾可在消毒後按日常生活垃圾處理。在居家監察的第1及第7日需要核酸檢測，第7天需要「雙採雙檢」，意思是採樣後將樣本放置於兩個不同的試管中，再分別送往檢測以防出現假陽或假陰性情况。倘若居家條件未能合乎上述要求，隔離人士便需要在酒店完成21天隔離。

澳門市民只需持有7天內核酸檢測陰性證明，即可前往深圳市而毋須隔離。

過關須持24小時內核酸檢測陰性報告

現時從香港入境深圳必須持有中港兩地認可機構發出的24小時內核酸檢測陰性結果紙質報告（必須彩色打印），以及深圳隔離酒店預約系統「健康驛站」在過關當日的有效預約確認書。目前健康驛站每日預約名額為800名，用戶可提前申請7日內的預約，系統開放時間每日早上10時至晚上8時。可供選擇的酒店有數十家，隔離費用由每日250元（人民幣，下同）至500元不等，視乎酒店等級及房型，三餐膳食費平均為每天125元。要留意的是，深圳隔離酒店採用隨機分派模式，入境人士被分派到隔離酒店後須支付房費及膳食費，倘若每天房間費用為375元，另加125元膳食費，隔離14日的總開支約為7000元。

珠海隔離酒店選擇少 先到先得

2月份有不少港人經港珠澳大橋前往珠海、中山及江門，目前港人要乘坐港珠澳大橋穿梭巴士必須持有24小時內核酸檢測陰性報告，而旅客必須先在「港珠澳大橋穿梭巴士」微信公眾號或公司網頁預購車票，現場不設售票。穿梭巴班次亦較為梳落，下周一（7日）起每天僅有4班穿梭巴前往珠海，前往中山及江門各1班（見圖2）。

珠海隔離酒店是依照登記次序而定，愈早完成過關手續，就可以先選擇酒店，可供選擇的隔離酒店不多，酒店費用平均由每天200元起，三餐膳食費平均為每天80元。抵達酒店後的第2、5、8、13日都要進行核酸檢測、填寫心理狀况問卷；倘若對隔離酒店膳食不滿，亦可以透過網絡平台訂購酒店附近餐廳。

現時，澳門沒有爆發新一波疫情，從澳門前往內地只需持有7天內的核酸陰性檢測報告即可，而且毋須在內地隔離。港人前往澳門需要在指定酒店隔離14天，由於香港被當地評定為「次高風險地區」，因此必須入住指定酒店，分別是麗景灣藝術酒店或鷺環海天度假酒店。兩家酒店隔離費用由700至3200澳門幣不等，費用已包括10%服務費及三餐膳食費。

完成14天酒店隔離後，必須逗留在澳門7天，7天內可自由在澳門活動及出入任何場所，及後可以經由澳門前往內地。現時前往澳門必須乘搭港珠澳大橋穿梭巴士，由3月7日起香港來回澳門穿梭巴士只有下午3時各一班，由香港前往澳門人士不能在金巴網站訂購車票，需預先預訂隔離酒店，再根據網站指示訂購車票。至於由澳門前往香港人士，可以在金巴網站或微信公眾號訂購車票。

[活在灣區]

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm

其他報道

實測3網購平台送貨上門最少等18日 業界：須預備逾20%人手

H&M宣布暫停在俄羅斯的所有銷售

【有片：選股王】波司登蠢蠢欲動

澳門研賭牌續期至年底 需博企主動申請

九倉置業去年虧轉盈賺43.91億 派第二次中期息每股0.64元

俄富豪班主阿巴莫域治決定出售車路士 收益援助烏克蘭

MSCI及富時羅素旗下指數全面剔除俄羅斯個股

HKTVmall：疫下營運壓力增 已付款訂單或被取消

內地股市半日個別發展 滬指一枝獨秀

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止6連升

惠譽將俄羅斯評級連降六級至垃圾級

確診數激增 香港2月採購PMI急跌至42.9 創22個月最大跌幅 連續兩月萎縮

 