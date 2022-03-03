李偉農又指，賭牌重新競投會配合立法會對修法的立法工作和立法程序，未來會加密到立法會小組會開會，並相信仍有足夠時間，亦會爭取儘快完成賭牌投標工作。他從沒說過要到2023年安排賭牌競投，並尊重中央和澳門政府的關係下和中央保持溝通。至於在修法方面，建議給予3年過渡期，解決衛星場問題，他相信時間足夠。

至於今年預計賭收達1300億澳門元，是否過於於樂觀方面，李偉農表示，預算會結合過往的數據、展望區域交流等情況制訂，有預算同時亦會有結算。去年在面對預算不足時，亦有向立法會再度申請增撥預算。

另處理博彩法修法的澳門立法會第二常設委員會主席陳澤武引述政府表示，會按新獲賭牌公司簽署承批合同開始，去計算處理衛星場的3年過渡期，並希望持牌公司在過渡期內，獲得衛星場的經營場所所在，繼續經營，並要保障衛星場員工就業。現時全澳門有22間衛星場。衛星場所有權亦不只限分層登記，亦能以佔有份額方式處理。政府亦在去年7月至11月派員巡視6家博企，劃定歸屬政府的娛樂場物業，他相信今年底前會處理好。他透露，委員會共收到7份意見書，其中3份來自博企。

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