銀娛主席呂志和表示，銀娛作為一家植根澳門的華資企業，維護國家及澳門特區安全實在匹夫有責，而經營業務也一直恪守此原則。澳門是銀娛立業之根，他們在澳的投資總額將超過1000億澳門元，現正在澳門進行的第三、四期投資項目接近500億澳門元，證明他們對澳門的長遠信心及積極投入。銀娛在路氹新項目將會開發更多非博彩設施及配套，冀能增添更多別具特色的創新旅遊元素，助力穩民心、拓客路，盡心盡力為本地居民及旅客打造具澳門特色的旅遊體驗。

呂志和續指表示，銀娛在十多年前已積極支持本地的體育事業發展，並形容競投牌照也需本著積極向上的體育精神，凝聚業界力量，共同進步。

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