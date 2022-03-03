馮婉眉作為獨立非執行董事，將獲發董事袍金每年40萬元，以及另加每年20萬元作為擔任審計委員會、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員的額外酬金，上述袍金及酬金將按實際服務任期按比例支付。於公告日期，馮婉眉擁有中銀香港母行中國銀行（3988）55萬股H股的個人權益。

馮婉眉於2011年9月出任匯豐香港區總裁，至2015年2月離任。她歷任匯豐銀行環球資本市場亞太區司庫兼主管、環球銀行及資本市場亞太區主管，分別於1983年及1995年，取得香港大學社會科學士學位及澳洲麥考瑞大學應用財務學碩士學位。

馮婉眉現為恒隆地產（0101）獨立非執行董事，香港按揭證券有限公司非執行董事、司法人員推薦委員會委員、博物館諮詢委員會委員及香港科技大學顧問委員會委員。她過去曾任多家上市公司董事會成員，包括中國建設銀行（0939）和港交所（0388）獨立非執行董事、交通銀行（3328）及恒生銀行（0011）非執行董事。她亦曾擔任多項社會公職， 包括機管局董事會獨立非執行成員、房委會非官方委員及西九文化區管理局董事局成員。

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