就減租方面，吳天海稱，集團自疫情開始一直因應疫情作出租金寬減，去年市道恢復正常，當時亦取消租金寬減，資金用作吸引人流到商場消費，直至本港第五波疫情，已帶頭向租戶提供若干租金減免，形容是一個合理水平。惟他未有透露寬減幅度。

寫字樓方面，他表示，本港寫字樓供需失衡早於兩年前發生，租金一直受壓，空置率一直攀升，現時集團除中環區寫字樓外，其他區的一級寫字樓平均空置率超過10%。他又表示，除非香港經濟能迅速恢復正常，寫字樓租金難免持續受壓。

他續稱，集團旗下天星小輪的乘客減少約一半，主要因為居家工作等措施，坦言到因為疫情嚴重，亦有不少員工確診，人手不足，現時只能減少天星小輪班次，由尖沙咀去中環的船現時只開放上層，下層會暫時關閉。

就政府最新的暫緩追討欠租措施，他表示，集團仍在研究中，要視乎當局會如何定義中小企，因為旗下大部分租戶均為大型企業，只有少部分是中小企，公司會因應條例評估風險。

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm

其他報道

滙豐證券經紀因干犯內部監控缺失遭證監譴責兼罰款630萬元

銀娛：全力支持配合延期半年工作 為競投牌照作準備

越秀服務去年多賺81% 息0.102元

香港電訊在方艙醫院建5G基站 另向醫護人員推免費數據服務

金發局：為內地新經濟公司和中概股回流 有必要檢討本港上市制度

小鵬汽車成立集中式快速充電站新公司

恒指收市升123點 匯控友邦撐市 科指再創新低 北水流入減少85%

黃家和料下月底前近1萬間食肆結業或停業

烏克蘭副總理：狗狗幣價值已超越盧布 該國接受狗狗錢捐款

滬深三大指數兩連跌 滬指3500點得而復失

傳覓食材供應商作一次性合作 百佳澄清：虛假流言

大灣區GBA專題：港人灣區避疫 先做好檢疫安排

實測3網購平台送貨上門最少等18日 業界：須預備逾20%人手

H&M宣布暫停在俄羅斯的所有銷售

【有片：選股王】波司登蠢蠢欲動

澳門研賭牌續期至年底 需博企主動申請

九倉置業去年虧轉盈賺43.91億 派第二次中期息每股0.64元

俄富豪班主阿巴莫域治決定出售車路士 收益援助烏克蘭

MSCI及富時羅素旗下指數全面剔除俄羅斯個股

恒指半日升109點 金融股升 ATM向下 北水第7日流入

HKTVmall：疫下營運壓力增 已付款訂單或被取消