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九倉置業：商舖續租單位數明顯減少 寫字樓租金持續受壓

九倉置業（1997）主席吳天海於業績記者會上表示，第五波疫情對香港經濟衝擊較過往任何一波更嚴重，今年前景十分不明朗，未知今次疫情維持的時間，以及復元和通關速度，能確定預計上半年零售市道不樂觀。吳天海表示，由於近兩年租務市場動盪，部分零售租約期短過3年，今年或有多過三分一租約到期。他又表示，受疫情影響，續租單位數明顯減少，市面人流大幅減少，生意難做，相信租戶正在觀察，暫時未見續租租金有明顯趨勢。

就減租方面，吳天海稱，集團自疫情開始一直因應疫情作出租金寬減，去年市道恢復正常，當時亦取消租金寬減，資金用作吸引人流到商場消費，直至本港第五波疫情，已帶頭向租戶提供若干租金減免，形容是一個合理水平。惟他未有透露寬減幅度。

寫字樓方面，他表示，本港寫字樓供需失衡早於兩年前發生，租金一直受壓，空置率一直攀升，現時集團除中環區寫字樓外，其他區的一級寫字樓平均空置率超過10%。他又表示，除非香港經濟能迅速恢復正常，寫字樓租金難免持續受壓。

他續稱，集團旗下天星小輪的乘客減少約一半，主要因為居家工作等措施，坦言到因為疫情嚴重，亦有不少員工確診，人手不足，現時只能減少天星小輪班次，由尖沙咀去中環的船現時只開放上層，下層會暫時關閉。

就政府最新的暫緩追討欠租措施，他表示，集團仍在研究中，要視乎當局會如何定義中小企，因為旗下大部分租戶均為大型企業，只有少部分是中小企，公司會因應條例評估風險。

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