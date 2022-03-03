人行指，中國銀行業金融機構總體穩定。人行按季對銀行業金融機構進行評級，2021年第四季全國4398家銀行業金融機構，有4082家機構評級處於安全邊界內，資產佔銀行業總資產的98.96%，其中資產佔比約70%左右的24家大型銀行評級一直優良，部分銀行主要經營指標居於國際領先水準。另外，316家高風險機構資產佔比為1.04%，數量從2019年三季的649家高峰連續六個季度下降至316家，「十四五」期末（2025年）有望壓降至200間以內。

人行銀行表示，自2017年以来防範化解金融風險取得重要成果。第五次全國金融工作會議以來，貨幣總閘門管理得宜，遏制了宏觀杠桿率的快速上升趨勢。在新冠疫情防控穩定後，前期應對疫情的支持政策進一步改善，至2021年底宏觀槓桿率為272.5%，回到基本穩定軌道。

此外，人行指整治互聯網金融亂象，已轉入常態化監管，P2P網貸平臺全部退出經營，未兌付借貸餘額從最初的1.2萬億元（人民幣，下同）下降至4900億元。有效遏制境內虛擬貨幣交易炒作風氣，中國境內比特幣交易量全球佔比從90%以上迅速下降至10%。

影子銀行風險有效壓降，人行出台資管新規及配套細則，集中整治違規同業業務、違規加槓杆、違規表外業務和違規套利、脫實向虛等亂象。從2017年到2021年，五年拆解的高風險影子銀行業務規模25萬億元。資管產品淨值化比例顯著提升，截至2021年末，淨值型產品募集餘額佔全部資管產品募集餘額的84.4%，較2018年末提高37.9個百分點。

人行亦指，金融市場保持穩健運行，當局推動新股發行註冊制改革，完善退市機制，對融資融券、股票質押融資等杠杆業務加強管控，資本市場韌性加強。完善外匯市場「宏觀審慎加微觀監管」兩位一體管理框架，加強形勢研判和預期引導，不斷豐富完善政策工具箱，成功應對多輪、高強度外部衝擊。

處置高風險企業集團和高風險金融機構。針對「明天系」、「安邦系」、「華信系」、海航集團等風險程度高、資產負債規模大，嚴重威脅金融體系穩定的企業集團，有關部門「精准拆彈」。人行亦穩妥處置錦州銀行、恒豐銀行等一批對金融體系有較大風險外溢性的中小金融機構風險。

其他報道

滙豐證券經紀因干犯內部監控缺失遭證監譴責兼罰款630萬元

銀娛：全力支持配合延期半年工作 為競投牌照作準備

越秀服務去年多賺81% 息0.102元

香港電訊在方艙醫院建5G基站 另向醫護人員推免費數據服務

金發局：為內地新經濟公司和中概股回流 有必要檢討本港上市制度

小鵬汽車成立集中式快速充電站新公司