國藝集團（8228）宣布，與藝人管理及娛樂節目製作公司國寶文娛及菲律賓數字資產交易所控股公司First Bullion Holdings，成立合營公司，以創造親臨其境的元宇宙體驗。合營公司將參照國藝西樵山影視城的實景，在元宇宙構建虛擬影視城。國藝、First Bullion及國寶文娛，將在合營公司各佔40%、30%及30%股權。
西樵山影視城以故宮博物館、九龍寨城、香港街、上海街等全景電影拍攝場景聞名。虛擬影視城將製作演唱會、音樂節目、才藝比賽及電影，為玩家提供沉浸式的線上娛樂體驗。玩家亦可以透過支援NFT、在岸 /離岸支付網關和貨物交付的電子商務平台，在虛擬的上海街購物中心作網上購物。線下營運方面，合資公司將為玩家籌備唱歌、表演、電影製作和武術培訓，將虛擬體驗連接現實。
國藝集團聯席主席周啟榮表示，元宇宙是娛樂的未來。作為第一家進入元宇宙的內地電影製作公司，他們看好元宇宙的商機，對未來拓展虛擬現實甚至元宇宙相關業務持開放態度。他們的藝人管理業務將與元宇宙一同發展。國寶文娛執行董事余允抗表示，他們希望通過引入區塊鏈和元宇宙元素，以創新重新定義娛樂行業。虛擬影視城將會是一個良好機會，將電影、音樂及線上線下文娛生活方式提升至另一個層次。
First Bullion創辦人譚百賢則稱，為了創建虛擬影視城，他們將匯集虛擬實景、人工智能、擴增實境 (AR)、區塊鏈、腦機介面、 Web 3.0等技術，以及去中心化的娛樂世界。他們旗下數字資產和 STO交易所CryptoSX，將全力支持構建虛擬影視城。
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