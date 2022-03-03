西樵山影視城以故宮博物館、九龍寨城、香港街、上海街等全景電影拍攝場景聞名。虛擬影視城將製作演唱會、音樂節目、才藝比賽及電影，為玩家提供沉浸式的線上娛樂體驗。玩家亦可以透過支援NFT、在岸 /離岸支付網關和貨物交付的電子商務平台，在虛擬的上海街購物中心作網上購物。線下營運方面，合資公司將為玩家籌備唱歌、表演、電影製作和武術培訓，將虛擬體驗連接現實。

國藝集團聯席主席周啟榮表示，元宇宙是娛樂的未來。作為第一家進入元宇宙的內地電影製作公司，他們看好元宇宙的商機，對未來拓展虛擬現實甚至元宇宙相關業務持開放態度。他們的藝人管理業務將與元宇宙一同發展。國寶文娛執行董事余允抗表示，他們希望通過引入區塊鏈和元宇宙元素，以創新重新定義娛樂行業。虛擬影視城將會是一個良好機會，將電影、音樂及線上線下文娛生活方式提升至另一個層次。

First Bullion創辦人譚百賢則稱，為了創建虛擬影視城，他們將匯集虛擬實景、人工智能、擴增實境 (AR)、區塊鏈、腦機介面、 Web 3.0等技術，以及去中心化的娛樂世界。他們旗下數字資產和 STO交易所CryptoSX，將全力支持構建虛擬影視城。

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