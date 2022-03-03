相關新聞：HKTVmall：疫下營運壓力增 已付款訂單或被取消

發言人續指，由於早前訂單等候送貨時間已相當長，而每日需要處理的訂單已超出負荷；考慮到客戶等候送貨時間或會過長，故公司無法將派送日期延遲，只能取消訂單，但相關取消訂單數目仍然持續更新，暫未有確實數字。

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不過，發言人強調，去年推出的24小時「HKTVExpress（極速送）」因由O2O門市或其他合作伙伴出貨，並由物流公司Zeek負責配送，故不受倉庫人手短缺影響。

至於公司現正增聘大量全職及兼職員工，自周日（2月27日）開始大規模招聘後，物流及貨倉已招聘約50名全職員工及超過80名兼職員工，相信在熟習工作及應用系統後，對送貨及營運有一定幫助。另公司亦有抽調後勤同事支援貨倉和前線，以及邀請餐廳加入成為短期的訂單自取點，以盡力維持穩定的服務；並鼓勵客戶到店自取訂單，以縮減等候訂單的時間。

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