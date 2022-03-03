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順豐香港周六起暫停上門收派服務

本港第五波肺炎疫情持續升溫，確診數字連日創新高，多個零售相關企業相繼宣布暫停部份服務。香港順豐速運最新表示，自3月5日（本周六）起暫停上門收派服務，直至另行通知。

順豐指，本港肺炎疫情持續加劇，確診及圍封強檢大廈數字每天持續上升，加上多方面的疫情管控、防疫及隔離政策，對公司的派送服務帶來巨大的壓力。面對充滿挑戰的環境和肺炎疫情下的不可控因素，故決定暫停上門收派服務。由於現時疫情對收派快件操作造成不同程度的影響，所有快件的時效將不作保證。

公司又指，非常感謝客戶和市民一直對順豐體諒和支持，在此期間公司鼓勵客戶使用自寄自取服務，免卻等候之餘在使用服務上之時效比較可控及便捷。現時公司每天會為每一位前線員工提供快速測試劑，在上班前必須取得陰性結果；每天亦會多次為公司場地、設施、快件和車輛進行消毒程序，保持員工、客戶和快件安全衞生。

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