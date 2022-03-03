順豐指，本港肺炎疫情持續加劇，確診及圍封強檢大廈數字每天持續上升，加上多方面的疫情管控、防疫及隔離政策，對公司的派送服務帶來巨大的壓力。面對充滿挑戰的環境和肺炎疫情下的不可控因素，故決定暫停上門收派服務。由於現時疫情對收派快件操作造成不同程度的影響，所有快件的時效將不作保證。

公司又指，非常感謝客戶和市民一直對順豐體諒和支持，在此期間公司鼓勵客戶使用自寄自取服務，免卻等候之餘在使用服務上之時效比較可控及便捷。現時公司每天會為每一位前線員工提供快速測試劑，在上班前必須取得陰性結果；每天亦會多次為公司場地、設施、快件和車輛進行消毒程序，保持員工、客戶和快件安全衞生。

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm

其他報道

【羅仕揚專欄】口號不能抗疫

國藝娛樂組合營公司開發元宇宙虛擬影視城

嗶哩嗶哩上季淨虧損錄20.96億人幣 廣告收入倍增

人行：金融體系長期積累風險得到有效處置

九倉置業：商舖續租單位數明顯減少 寫字樓租金持續受壓

摩通料澳門在第三季公開競投賭牌 金沙：按程序提交申請

前匯豐一姐馮婉眉出任中銀香港獨董

比亞迪：今年首2月新能源汽車銷量增4.9倍

滙豐證券經紀因干犯內部監控缺失遭證監譴責兼罰款630萬元

銀娛：全力支持配合延期半年工作 為競投牌照作準備

越秀服務去年多賺81% 息0.102元

香港電訊在方艙醫院建5G基站 另向醫護人員推免費數據服務

金發局：為內地新經濟公司和中概股回流 有必要檢討本港上市制度

小鵬汽車成立集中式快速充電站新公司

恒指收市升123點 匯控友邦撐市 科指再創新低 北水流入減少85%