本港第五波肺炎疫情持續升溫，確診數字連日創新高，多個零售相關企業相繼宣布暫停部份服務。香港順豐速運最新表示，自3月5日（本周六）起暫停上門收派服務，直至另行通知。
順豐指，本港肺炎疫情持續加劇，確診及圍封強檢大廈數字每天持續上升，加上多方面的疫情管控、防疫及隔離政策，對公司的派送服務帶來巨大的壓力。面對充滿挑戰的環境和肺炎疫情下的不可控因素，故決定暫停上門收派服務。由於現時疫情對收派快件操作造成不同程度的影響，所有快件的時效將不作保證。
公司又指，非常感謝客戶和市民一直對順豐體諒和支持，在此期間公司鼓勵客戶使用自寄自取服務，免卻等候之餘在使用服務上之時效比較可控及便捷。現時公司每天會為每一位前線員工提供快速測試劑，在上班前必須取得陰性結果；每天亦會多次為公司場地、設施、快件和車輛進行消毒程序，保持員工、客戶和快件安全衞生。
《明報》財富投資管理問卷2022
即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。
立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm
其他報道
金發局：為內地新經濟公司和中概股回流 有必要檢討本港上市制度
恒指收市升123點 匯控友邦撐市 科指再創新低 北水流入減少85%