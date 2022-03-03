目前該集團有7項創新候選藥物現正在中國以外地區進行臨床開發。愛優特、蘇泰連及沃瑞沙三款腫瘤藥年內的銷售分別達7100萬美元、1160萬美元及1590萬美元。當中愛優特的銷售，按年增長1.11倍。期內研發服務收入達1820萬美元，獲得里程碑收入亦達2500萬美元。銷售第三方處方藥產品的持續銷售增長，因此其他業務收入達2.365億美元，按年增長20%。

其表示，年內的研發開支達2.991億美元，按年增加71.11%，這與其擴展11種創新腫瘤候選藥物的研發，及在歐美建立臨床運作有關。連同出售白雲山和黃的一次性收益8290 萬美元，期內其他項目產生淨收益達1.337 億美元，按年增加88.56%。其正持續尋找機會出售包括上海和黃藥業在内的非核心業務。其手持現金尚有10.11億美元。

另外，該集團宣布，其第一位員工兼首席執行官賀雋將退休，其空缺由蘇慰國博士接任，成為新任首席執行官。是次職位變動將於3月4日起生效。