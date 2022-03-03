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和黃醫藥去年虧損1.95億增逾五成 腫瘤業務收入增近3倍

和黃醫藥（0013）公布2021年底止全年度業績，收入達3.56億美元，按年增長56.21%；股東應佔淨虧損達1.95億美元，按年增加54.81%；不建議派發末期股息。集團指出，得益於醫治直腸癌的愛優特銷售額增長，以及有助抑制腫瘤血管生成的蘇泰達，及用於治療肺癌的沃瑞沙於去年獲批上市，令腫瘤及免疫業務部門收入按年增長296%，達1.196億美元，符合指引1.1億至1.3億美元範圍。

目前該集團有7項創新候選藥物現正在中國以外地區進行臨床開發。愛優特、蘇泰連及沃瑞沙三款腫瘤藥年內的銷售分別達7100萬美元、1160萬美元及1590萬美元。當中愛優特的銷售，按年增長1.11倍。期內研發服務收入達1820萬美元，獲得里程碑收入亦達2500萬美元。銷售第三方處方藥產品的持續銷售增長，因此其他業務收入達2.365億美元，按年增長20%。

其表示，年內的研發開支達2.991億美元，按年增加71.11%，這與其擴展11種創新腫瘤候選藥物的研發，及在歐美建立臨床運作有關。連同出售白雲山和黃的一次性收益8290 萬美元，期內其他項目產生淨收益達1.337 億美元，按年增加88.56%。其正持續尋找機會出售包括上海和黃藥業在内的非核心業務。其手持現金尚有10.11億美元。

另外，該集團宣布，其第一位員工兼首席執行官賀雋將退休，其空缺由蘇慰國博士接任，成為新任首席執行官。是次職位變動將於3月4日起生效。

 