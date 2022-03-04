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道指跌96點 紐約期油曾升5%見逾15年高後倒跌2.6%

烏克蘭戰事進入第二周，俄羅斯攻勢無減弱跡象，一支海軍艦隊據報出現在烏克蘭港口敖德薩附近，準備實施兩棲登陸。白宮和德國均表示無意禁止俄羅斯石油進口，有關伊核協議有望達成的消息推動油價回落。

紐約期油曾升最多5.4%，高見116.57美元，是2008年9月22日130美元後最高，收市倒跌2.65%，報107.67元。布蘭特期油曾升最多6.12%，高見119.84美元，是2012年5月1日120.02美元後最高，收市跌2.19%，報110.46元。

道瓊斯工業平均指數收跌96點，跌幅0.29%，報33794點。標普500指數收跌23點，跌幅0.53%，報4363點。納斯達克綜合指數收跌214點，或1.56%，報13537點。

波音跌4.53%，報188.85美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低59點，而Amgen升1.7.7%，報232.64元，貢獻道指26點。

科技股方面，蘋果收市報166.23元，跌0.19%，谷歌母公司Alphabet收市報2677.99元，跌0.49%，亞馬遜收市報2957.97元，跌2.73%，Facebook收市報202.97元，跌2.46%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.01%，報437點。德國DAX指數收跌2.16%，報13698點；法國CAC 40指數跌1.85%，報6378點；英國富時100指數收跌2.57%，報7238點。

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