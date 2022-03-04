moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

拜登與澤連斯基通話 敦促俄軍停止核電廠軍事活動 並允許救火 美期跌幅收窄

【10:32】據美國白宮公佈的總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基通電話的內容，二人敦促俄羅斯「停止在該地區的軍事活動，並允許消防員和應急人員進入核電站」。

國際原子能機構稱，烏克蘭表示核電站火情沒有影響基礎設備。

道期現跌0.518%；標期現跌0.67%；納期現跌0.88%。

【10:09原文】俄羅斯攻擊烏克蘭境內的歐洲最大核電站並起火，引發對該設施安全的擔憂。白宮官員稱，在相關報導傳出後，美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基通電話。

路透社引述烏克蘭國家緊急服務部門報導，扎波羅熱核電站的火情發生在外圍的一棟培訓大樓。

道期現跌0.56%；標期現跌0.68%；納期現跌0.79%。

較早前，在該核電站的Facebook頁面上發布的視頻中，一位不具名管理人員說，由於遭俄軍砲擊，1號機組被擊中，核電站起火。帖子說消防人員不能前往核電站。

位於烏克蘭城市Enerhodar的扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）擁有6座蘇聯時期設計的950MW反應堆，建於1984至1995年間，發電能力5.7GW，可以為逾400萬個家庭提供電力。

彭博社報道，Radiant Energy Fund的董事總經理Mark Nelson表示，如果遭受砲擊，反應堆應該會自動關閉。

Nelson稱，「我們應該多擔心？不擔心，如果我們談論電站外的健康影響的話」，「如果電站的應急響應被癱瘓，幾乎肯定需要比輕型武器偶然射擊更強的火力，那麼我們可以預期的最糟糕的情況是一種受控制的『TMI』型事故」他說，TMI指的是1979年發生在美國賓夕法尼亞州三哩島(Three Mile Island)核事故。

三哩島事故按國際核事件分級評為第5級，是美國史上最嚴重的核事故。

其他報道

俄烏戰爭帶來啟示 WSJ：中國經濟規模較俄更大及多元化 更能承受制裁

滬深三大指數向下 本周人行進行3800億人幣逆回購 淨回籠4300億

俄軍攻擊全歐最大核電廠 恒指低開588點

港股ADR跌405點 夜期低水370點 道期跌幅擴至1.3%

俄軍攻擊烏克蘭核電站 為全歐最大 美期急挫

長實出售英國電訊發射塔獲批 作價324億元

道指跌96點 紐約期油曾升5%見逾15年高後倒跌2.6%

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm