國際原子能機構稱，烏克蘭表示核電站火情沒有影響基礎設備。

道期現跌0.518%；標期現跌0.67%；納期現跌0.88%。

【10:09原文】俄羅斯攻擊烏克蘭境內的歐洲最大核電站並起火，引發對該設施安全的擔憂。白宮官員稱，在相關報導傳出後，美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基通電話。

路透社引述烏克蘭國家緊急服務部門報導，扎波羅熱核電站的火情發生在外圍的一棟培訓大樓。

道期現跌0.56%；標期現跌0.68%；納期現跌0.79%。

較早前，在該核電站的Facebook頁面上發布的視頻中，一位不具名管理人員說，由於遭俄軍砲擊，1號機組被擊中，核電站起火。帖子說消防人員不能前往核電站。

位於烏克蘭城市Enerhodar的扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）擁有6座蘇聯時期設計的950MW反應堆，建於1984至1995年間，發電能力5.7GW，可以為逾400萬個家庭提供電力。

彭博社報道，Radiant Energy Fund的董事總經理Mark Nelson表示，如果遭受砲擊，反應堆應該會自動關閉。

Nelson稱，「我們應該多擔心？不擔心，如果我們談論電站外的健康影響的話」，「如果電站的應急響應被癱瘓，幾乎肯定需要比輕型武器偶然射擊更強的火力，那麼我們可以預期的最糟糕的情況是一種受控制的『TMI』型事故」他說，TMI指的是1979年發生在美國賓夕法尼亞州三哩島(Three Mile Island)核事故。

三哩島事故按國際核事件分級評為第5級，是美國史上最嚴重的核事故。

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