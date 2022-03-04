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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR創14個月高 港元貶值見27個月最弱

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.57點子至0.23244%，是2020年12月24日後最高，當日報0.25%。

港元現報7.8166元貶值6點子，曾貶值最多16點子，曾貶值至7.8176元，是2019年12月11日7.8273元後最弱，亦曾升值最多9點子，報7.8151元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.11點子至0.05625%；1星期HIBOR跌0.59點子至0.08946%；2星期HIBOR跌1.04點子至0.12%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.54點子至0.44845%；6個月期HIBOR升3.19點子至0.67262%；12個月期HIBOR升1.96點子至1.11%。

美元指數現報97.957升值0.172點或0.18%。

美元1個月期LIBOR報0.24243%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.01%，終止連續2日收窄，利差是2022年2月21日後最高，當日差距為-0.008%

對上一次終止連續2日收窄，是2022年2月28日，當日利差報-0.0407%。

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