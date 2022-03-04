公司稱，衷心感謝特區政府及立法會在處理博彩法修訂草案過程中所展現的效率和高度重視，亦相信這將有利於促進行業依法有序健康發展。

公司稱，將與特區政府保持緊密合作，按照有關要求積極參與競投，並為現有牌照的延期申請作好準備，為澳門的社會繁榮穩定、經濟適度多元化包括博彩業的長遠可持續健康發展作出努力和貢獻。

另外，美高梅中國（2282）亦對於澳門特區政府擬將現有賭牌續期至本年12月31日，表示歡迎 ，並將全力支持及配合相關工作，按照要求提交賭牌延期的申請，完成相關手續。

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