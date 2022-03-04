位於烏克蘭的全歐洲最大核電廠受俄軍攻擊，美期急挫，恒指今早低開588點，曾收窄至跌449點，最多跌628點，半日高低波幅179點。
恒指半日跌599點或2.67%，報21867點，成交金額820億元；國指跌200點或2.54%，報7699點。恒生科技指數收報4755點，跌4.09%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。碧桂園（2007）、長建（1038）、恒安（1044）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，57隻下跌，4隻無升跌。碧桂園（2007）升6.29%，收報6.08元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌7.12%，收報161.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）見52周低23.55元，收報25.05元，升1.83%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見209.2元，收報211元，跌11.34%。
恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22917.25點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5103.79點)。
北水南下合計淨流入35.01億元，較上日增加909.97%，連續第8日流入，累計流入145.59億元，對上一次連續8日淨流入是1月14日。南水北上合計淨流出10.89億元人民幣，較上日增加49.03%，連續第3日流出，累計流出25.96億元。
恒指曾跌最多2.8%，低見21838.99點，是2020年3月23日21659.55點後最低。
科指曾跌最多4.25%，低見4746.89點，創上市新低。連跌3日，累計跌400.69點，及連續第3日陰燭。
國指曾跌最多2.89%，低見7672.07點，是2016年2月15日7667.35點後最低。連跌3日，累計跌353.9點。
永利（1128）、美高梅中國（2282）歡迎賭牌續期。永利收報6.52元，跌2.69%。美高梅中國（2282）收報4.81元，跌3.8%。
長和（0001）出售英國電訊發射塔獲批，作價324億元。收報52.2元，跌0.57%。
金界（3918）叫停俄海參崴渡假村建設，引不可抗力條款。收報6.33元，跌6.64%。
由香港寬頻（1310）、大昌行和嘉里物流（0636）聯營的一站式網購平台HOMEPLUS（「HOME+」）稱，HOME+未有計劃取消訂單，pandamart稱正密切評估情況。香港寬頻收報9.62元，跌0.93%。嘉里物流（0636）收報19.18元，跌0.31%。
和黃醫藥（0013）去年虧損1.95億增逾五成，腫瘤業務收入增近3倍。創上市新低，見34元，收報34.95元，跌16.49%。
香港科技探索（1137）旗下網購平台HKTVmall稱，逾20%前線人手因防疫所限未能執勤，取消訂單數目仍持續更新。收報7.7元，跌4.7%。
國藝娛樂（8228）組合營公司開發元宇宙虛擬影視城。收報0.08元，跌3.61%。
嗶哩嗶哩（9626）上季淨虧損錄20.96億人幣，廣告收入倍增。創上市新低，見209.2元，收報211元，跌11.34%。
九倉置業（1997）：商舖續租單位數明顯減少，寫字樓租金持續受壓。見52周低33.55元，收報33.7元，跌3.85%。
摩通料澳門在第三季公開競投賭牌，金沙（1928）：按程序提交申請。收報19.78元，跌5.36%。
比亞迪（1211）：今年首2月新能源汽車銷量增4.9倍。收報217.2元，跌6.54%。
銀娛（0027）：全力支持配合延期半年工作，為競投牌照作準備。收報42.95元，跌4.02%。
越秀服務（6626）去年多賺81%，息0.102元。收報4.05元，跌0.98%。
香港電訊（6823）在方艙醫院建5G基站，另向醫護人員推免費數據服務。收報10.56元，跌0.56%。
小鵬汽車（9868）成立集中式快速充電站新公司。創上市新低，見116.1元，收報116.6元，跌12.46%。
破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.13元，收報1.13元，升5.61%；神華（1088）創52周高，見23.05元，收報22.8元，升0.22%；兗煤（1171）創52周高，見23.4元，收報22.9元，升1.78%。
破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見98.2元，收報99.25元，跌4.93%；奧園健康（3662）創上市新低，見2.06元，收報2.1元，跌2.78%；彩生活（1778）創上市新低，見0.72元，收報0.78元，無升跌；恒大物業（6666）創上市新低，見2.28元，收報2.29元，跌3.38%；融創服務（1516）創上市新低，見6.35元，收報6.42元，跌6.28%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.15元，收報2.23元，升1.36%；中國動向（3818）創上市新低，見0.54元，收報0.55元，跌1.79%；禹洲（1628）創上市新低，見0.55元，收報0.56元，跌3.45%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.56元，收報1.57元，跌1.88%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.19元，收報1.21元，跌6.2%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.375元，收報0.41元，無升跌；天立教育（1773）創上市新低，見0.59元，收報0.9元，跌52.88%；新東方（9901）創上市新低，見9.71元，收報9.71元，跌8.05%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.141元，收報0.145元，跌4.61%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見116.1元，收報116.6元，跌12.46%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.83元，收報0.84元，跌1.18%；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.87元，收報0.89元，無升跌；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見8.35元，收報8.39元，跌6.05%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.61元，收報2.64元，跌2.22%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見16.82元，收報16.82元，跌5.51%；加科思（1167）創上市新低，見7.21元，收報7.54元，跌6.57%；心通醫療（2160）創上市新低，見2.85元，收報2.86元，跌5.3%；兆科眼科（6622）創上市新低，見4.01元，收報4.07元，跌8.95%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見7.86元，收報7.98元，跌10.34%；福森藥業（1652）創上市新低，見0.94元，收報1.04元，升1.96%；融創（1918）見52周低6.23元，收報6.34元，跌7.45%；時代中國（1233）見52周低2.46元，收報2.5元，跌4.58%；奧園（3883）見52周低1.24元，收報1.25元，跌5.3%；中駿集團（1966）見52周低1.51元，收報1.55元，跌1.27%；招商證券（6099）見52周低9.52元，收報9.55元，跌1.04%；丘鈦（1478）見52周低7元，收報7元，跌2.23%；舜宇（2382）見52周低156元，收報156.5元，跌3.99%；通達（0698）見52周低0.145元，收報0.148元，跌4.52%；瑞聲（2018）見52周低20.05元，收報20.2元，跌3.12%；比亞迪電子（0285）見52周低19.7元，收報19.82元，跌4.94%；小米（1810）見52周低13.72元，收報13.76元，跌6.52%；希望教育（1765）見52周低0.76元，收報0.77元，無升跌；新濠國際發展（0200）見52周低7.55元，收報7.59元，跌5.01%；澳博（0880）見52周低4.01元，收報4.02元，跌2.66%；IGG（0799）見52周低4.25元，收報4.3元，跌4.66%；心動公司（2400）見52周低20.8元，收報21元，跌9.09%；吉利（0175）見52周低12.62元，收報13.08元，跌2.39%；長城汽車（2333）見52周低13.26元，收報13.76元，跌1.01%；中國燃氣（0384）見52周低11.92元，收報12.04元，跌1.95%；新奧能源（2688）見52周低101.4元，收報105.4元，跌0.85%；華潤燃氣（1193）見52周低31.6元，收報32.05元，跌2.14%；天倫燃氣（1600）見52周低6.06元，收報6.09元，跌4.69%；百濟神州（6160）見52周低111元，收報111元，跌14.29%；中國抗體（3681）見52周低2.5元，收報2.5元，跌4.94%。
異動股
上升異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.52元，升46.48%；太陽娛樂（8082）收報0.075元，升25%；其利工業（1731）收報1.07元，升21.59%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.16元，升10.34%；專業旅運（1235）收報0.219元，升10.05%；中海石化（3983）收報2.65元，升8.61%；松齡（1989）收報0.32元，升8.47%；楓葉教育（1317）收報0.435元，升7.41%；碧桂園（2007）收報6.08元，升6.29%；迪臣發展（0262）收報0.105元，升6.06%。
下跌異動股，包括，天立教育（1773）創上市新低，見0.59元，收報0.9元，跌52.88%；電訊數碼（6033）收報2.85元，跌19.26%；再鼎醫藥（9688）收報323元，跌19.17%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見34元，收報34.95元，跌16.49%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.101元，收報0.101元，跌14.41%；百濟神州（6160）見52周低111元，收報111元，跌14.29%；加達控股（1620）收報0.141元，跌13.5%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見116.1元，收報116.6元，跌12.46%；精英匯（1775）收報0.57元，跌12.31%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見209.2元，收報211元，跌11.34%。
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