虧損主要是由於投資虧損金額大幅增加至19億元，而2020年則錄得投資收入3460萬元，惟被集團較低的投資物業重估虧損3200萬元所抵銷，而去年的重估虧損則為4.18億元。

集團核心零售業務溢利（未計入按公平值計入損益的金融資產及負債及投資物業的公平值變動、及非經常性項目）約為8.57億元，較2020年的8.01億元上升7.0%，主要由零售銷售額有所改善及集團倫敦物業的額外租金收入所帶動，但銀行利息收入的減少和匯兌損失對其有所抵消。

公司指，由於年內香港政府逐步放寬社交距離措施及派發消費券，令集團店舖的顧客人流有所提升而帶動銷售增長。集團自營銷售增長約17.8%，帶動總收入增長；來自特許專櫃及銷售後訂單銷售之佣金收入增加約4.4%。

銅鑼灣崇光，年內的銷售所得款項增加11.1%，而於2020年則為下跌36.2%。整體客流量增加11.1%，平均每宗交易額（不包括來自祟光超市交易）增加7.5%至1602元。然而，逗留購買比率則下跌3.3個百分點至37.0%。

尖沙咀崇光在欠缺旅客下於年內僅錄得1.6%銷售增長，而於2020年則錄得57.7%跌幅。

啟德項目正發展成兩幢商業大廈，建築工程於年內如期順利施工，雙子塔綜合體預期於2022年第二季度平頂。前期租賃籌備工作已經展開，預期啟德零售綜合體於2023年底前投入營運。

公司認為，倘香港最嚴竣的COVID-19疫情長期持續，本地零售市場更有可能於本年度出現倒退的情況。

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