訂單總商品交易額達8.54億元，較去年2月及今年1月分別大幅增長87.3%及22.2%。平均每日訂單總商品交易額3050萬元，亦按年及按月分別大幅增長87.1%及35.6%。平均每日訂單數量達59,300張，按年及按月分別增長77.0%和25.1%。此外，在農曆新年假期後的每個VIP日，甚至收到約100,000張訂單。

集團相信，日益增長的線上動力將推動部分客戶將其購物行為由線下永久轉移至線上。

近期疫情惡化，公司指，由於自身或其密切接觸者之新型冠狀病毒檢測呈陽性，引致有超過 20.0%之前線人才正在隔離。某些業務夥伴，包括商戶、供應商及第三方物流營運商亦面臨嚴重人手或產品短缺，導致難以配送客戶訂購之產品項目。

因此，客戶訂單送遞的配送所需時間嚴重延長，而當疫情愈來愈嚴重，產品或客戶訂單取消亦有上升趨勢。對2月之訂單總商品交易額而言，截至3月3日止，整體取消率已達約2.5%，若疫情持續惡化及進一步影響HKTVmall 及其合作夥伴的營運，預計該比例將進一步上升。

公司對受影響的客戶致以真誠的歉意。並推出若干措施，包括補充短缺人手，在2月28日至3月3日期間，連同全職招聘，已成功招聘或入職約17.0%的前線人力；邀請後勤員工擔任行政和監督配送及 O2O 商店職務；誠邀餐飲業界成為短期客戶訂單提取點的合作夥伴，並設

保證收入。

但因疫情嚴峻，預期前線人力資源仍然未能於短時間內恢復至正常水平，而業務合作夥伴仍面對挑戰去改善當前的困難境況，以上並未計入香港可能實施「全民強制檢測」計劃及「禁足」等措施之影響。

因此，需要推遲今年初制定的實現最後一哩派送承諾的計劃。尤其是對於原定於3月或前後啟動的第一階段，旨在提高配送能力，以容許90.0%至 95.0% 的訂單符合「兩天派送」的目標，將需要推遲。將在配送能力和業務合作夥伴的營運穩定恢復正常後檢視計劃和時間表。

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