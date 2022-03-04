moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

總商會：人才外流困擾企業 王冬勝：問題實在不容忽視

香港總商會公布，最近進行的一項調查結果顯示，近期的移民潮導致技術人才流失，大大小小企業皆受影響。共有 38%受訪公司表示因員工移民離港而受到較負面影響，程度介乎「中等」（24%）、「高」（12%）及「非常高」（2%）。

儘管逾半（58%）受訪企業預期因移民潮而導致的員工流失率將於 2022 年趨於平穩，但約

35%受訪者不表樂觀，認為人才短缺問題將會加劇。

總商會主席王冬勝表示，香港的成功有賴技術人才的貢獻，因此人才流失問題實在不容忽

視，尤其是本港同時面臨人口老化的趨勢。

王冬勝稱，「香港現正面對1990年代初以來最大規模的高學歷人才外流問題，這將對經濟

產生重大的連鎖效應。人力資源對本港以服務主導的知識型經濟十分重要，假如無法遏止

人才外流現象，情況將令人憂慮」。

移民員工來自不同的專業，包括工程和技術、財務和會計，以及資訊科技等。移民僱員又以中年為主，受訪公司指出移民員工主要屬於「30至39歲」和「40至49歲」兩大年齡組別。職級方面，相比普通員工和高級管理層，中級和初級管理層較有可能離港發展。

王冬勝指出，「中層員工是企業的中流砥柱，流失這些員工而出現的斷層，將對業務運作

構成挑戰。除了招聘和培訓新員工所需的開支，企業亦要面對其他隱藏成本，例如時間成

本和業務增長受阻等」。

總商會指，大型企業正積極應對人才外流問題，分別有 61%和 51%受訪大型企業表示會「加強接班規劃和招聘工作」及「提升自動化和數碼化水平」；相比之下，中小企的比率分別只有28%和35%。與此同時，大企業亦為增加預算做好準備，分別有39%和37%受訪公司會考慮「提高工資和福利」和「制定挽留員工計劃」，而中小企的相關比率則分別為 13%和11%。

王冬勝總結稱，「全球各地對人才的競爭非常激烈，香港必須設法吸引和留住人才。要遏止移民潮，政府應定期檢討相關政策，以維持香港作為安居樂業之所、升學教育之都的吸引力」。

其他報道

碧桂園獲招行授予150億元併購融資額度

HKTVmall 2月銷售創新高 訂單取消率2.5%料再升 推遲派送承諾計劃

譚仔三哥36間分店停業 部份門市只供第三方外賣或自取服務

利福國際全年盈轉虧 蝕13.05億元 不派息

恒指半日跌599點 見2年低 科指創新低 北水第8日流入

馬斯克警告Starlink可能成為俄羅斯攻擊目標

永利、美高梅中國 歡迎賭牌續期

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm