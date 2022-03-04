1月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.0%，零售業網上銷售價值的臨時估計為31億元，按年升29.8%。去年12月零售業網上銷售價值的修訂估計較2020年同月上升31.7%。

扣除其間價格變動後，1月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升1.7%。去年12月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2020年同月上升3.3%。

在闡釋1月份的數字時，必須注意零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，在該節日前本地消費開支通常處於季節性高位。由於今年農曆新年在2月1日，但上年則在2月12日，因此1月份數字與去年1月數字的按年比較可能會受到某程度的影響。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，1月按年比較，超級市場貨品的銷貨價值上升10.5%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升12.5%）；食品、酒類飲品及煙草（上升6.5%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升7.1%）；服裝（上升5.6%）；百貨公司貨品（上升2.5%）；藥物及化妝品（上升1.7%）；燃料（上升16.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升11.4%）；中藥（上升5.4%）；書報、文具及禮品（上升2.6%）；以及眼鏡店（上升9.6%）。但須留意，這些變動或會受上述提到有關農曆新年時間不同所影響。

另一方面，1月份按年比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌8.2%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌20.5%）；以及傢具及固定裝置（下跌3.8%）。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在1月按年進一步上升4.1%。然而，這個數字尚未完全反映本地第五波疫情及較近期防疫措施進一步收緊的影響。此外，考慮到農曆新年的時間與去年不同或會對上述數字造成扭曲，待取得2月份的零售數據後，再將兩個月的數據合併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。

展望未來，發言人指出鑑於疫情非常嚴峻和現行各種限制措施，零售業在短期內將繼續面對沉重壓力。社會各界必須齊心合力，支持政府盡快令本地疫情受控，為零售業務及其他受嚴重打擊的經濟活動創造復蘇的條件。

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