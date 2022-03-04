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彩星集團去年虧損收窄九成 子公司彩星玩具轉賺派息2仙

忍者龜母公司彩星集團（0635）收市後公布去年度業績，收入按年升60.5%至8.61億元，毛利按年升41.3%至5.24億元，年內虧損收窄90.3%至4943萬元，每股基本虧損2.36仙。第二期中期股息每股1.5仙，及特別中期股息派1.5仙，共派3仙，去年同期則派6仙。

子公司彩星玩具（0869）去年轉虧為盈，純利達4298.1萬元，對上一年虧損3006.3萬元。收入按年升1.2倍至6.25億元，毛利升1.1倍至3.04億元，每股基本盈利3.64仙，每股中期股息2仙，對上一年則不派息。

集團表示，主要巿場在政府剌激措施下去年消費開支有所增加；配合「Godzilla vs. Kong」電影上映，相關產品系列表現良好；及「Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir」玩具系列需求持續強勁。年內，美國仍然彩星最大的市場，約佔 55%的收入。歐洲整體銷售約佔 31%，美洲其他地區約佔 7%，而 7%則來自亞太地區。

彩星玩具表示，新冠肺炎疫情將繼續對今年的經營環境構成嚴峻挑戰，包括全球供應鏈受阻、及物流和生產成本增加，正積極與供應商合作，盡可能減少成本上漲及船運延誤之影響。

彩星集團績前收報0.78元，全日跌1.3%；彩星玩具收報0.485元，全日跌3%。

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