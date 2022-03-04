東亞表示，出售藍十字及Blue Care事項目必須要監管批准。若交易完成後，該行預計將錄得約總計15.34億元盈利。

東亞指出，截至去年12月底止，藍十字的帳面值約7.41億元，2020年度及2021年度藍十字的應佔經審計淨利潤，在扣除稅項及特殊項目前分別約3.21億元和4300萬元，在扣除稅項及特殊項目後分別約2.67億元和3100萬元。

友邦發出新聞稿表示，友邦與東亞同意擴大現有獨家銀行保險夥伴關係的涵蓋範圍，透過收購藍十字，雙方的伙伴關係將包括個人保障一般保險產品的15年協議。這將為東亞銀行在香港的個人銀行客戶提供友邦保險全面的保險方案，包括醫療保險。

友邦表示，藍十字是香港一家私人醫療保險領先企業，為近170萬名個人客戶及逾45萬名企業計劃的成員提供醫療保險保障。友邦在香港的健康和保健生態系統將受惠於藍十字帶來的額外能力，以及兩間寶康醫療中心及一個涵蓋全港逾300間聯營服務供應商的醫療網絡。

東亞今日全日收報12.52元，跌2.8%。友邦收報79.4元，跌1.67%。

其他報道

世茂據報60億人幣信託計劃獲三個月付款寬限期

雅生活盈喜 預計去年多賺三成

財庫局許正宇：港府推全民強檢會同時兼顧金融業

中國東方資產管理據報擬最快下周發100億人幣債

富力地產首2個銷售收入跌55.4%

香港1月零售銷售額增4.1% 勝預期 超市貨品升10.5%

莫斯科交易所禁沽空歐元貨幣和股票工具

恒指收市跌562點 3大指數連跌3周 成交、北水大增

埃森哲、麥肯錫據報撤出俄國業務

摩根大通向每位香港員工發放1800元 冀在疫情下提振士氣

滬深三大指數三連跌 上證全周跌0.11%

IKEA暫停俄羅斯與白俄業務 料1.5萬名員工受影響

牛奶公司去年少賺逾六成 美心盈利貢獻增至4億

保監局擴大遙距投保範圍至投連險

美議員要求匯豐解釋針對香港民運人士和美國公民帳戶限制

大摩睇淡 恒指年底最熊睇19500點

【有片：埋身擊】道指標指宜採取高沽策略

【選股王】復星醫藥有望築底反彈

總商會：人才外流困擾企業 王冬勝：問題實在不容忽視

碧桂園獲招行授予150億元併購融資額度

HKTVmall 2月銷售創新高 訂單取消率2.5%料再升 推遲派送承諾計劃

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm