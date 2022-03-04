東亞表示，出售藍十字及Blue Care事項目必須要監管批准。若交易完成後，該行預計將錄得約總計15.34億元盈利。
東亞指出，截至去年12月底止，藍十字的帳面值約7.41億元，2020年度及2021年度藍十字的應佔經審計淨利潤，在扣除稅項及特殊項目前分別約3.21億元和4300萬元，在扣除稅項及特殊項目後分別約2.67億元和3100萬元。
友邦發出新聞稿表示，友邦與東亞同意擴大現有獨家銀行保險夥伴關係的涵蓋範圍，透過收購藍十字，雙方的伙伴關係將包括個人保障一般保險產品的15年協議。這將為東亞銀行在香港的個人銀行客戶提供友邦保險全面的保險方案，包括醫療保險。
友邦表示，藍十字是香港一家私人醫療保險領先企業，為近170萬名個人客戶及逾45萬名企業計劃的成員提供醫療保險保障。友邦在香港的健康和保健生態系統將受惠於藍十字帶來的額外能力，以及兩間寶康醫療中心及一個涵蓋全港逾300間聯營服務供應商的醫療網絡。
東亞今日全日收報12.52元，跌2.8%。友邦收報79.4元，跌1.67%。
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