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HKTVmall 旗下11 間O2O 店將於下周四暫停營業

多間企業相繼因應肺炎疫情，調整營業安排。香港科技探索（1137）表示，旗下HKTVmall O2O 門店將調整服務及營業時間，主要因前線員工，包括物流部及 O2O 門市部同事確診感染新型冠狀病毒，以及需要接受居家檢疫的人數持續上升。

HKTVmall 旗下 89 間 HKTVmall O2O 店及 3 間 HKTVmall 超級市場於 3 月份起調整服務及營業時間，包括：

‧11間O2O 店將於3月 10 日起暫停營業，直至另行通知，而已選取於暫停營業後到店自取訂單的客戶會另行收到訊息通知。暫停營業的店舖附近或同區位置，均有其他O2O 店繼續支援 HKTVmall 線下服務。

‧21 間 O2O 店已調整營業時間，與其餘 57 間 O2O 店，共 78 間 O2O 店的營業時間劃一改為逢星期一至日及公眾假期，中午 12 時至晚上 9 時。

‧3 間 HKTVmall 超級市場，包括將軍澳 Savannah 店、屯門 H.A.N.D.S 店及石塘咀店的營業時間則已調整為逢星期一至日及公眾假期，上午 10 時至晚上 8 時；HKTV 極速送(HKTVexpress) 的服務時間為逢星期一至日及公眾假期，上午 10 時至晚上 10 時。

香港科技探索今日收報7.85元，全日跌2.8%。

 

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