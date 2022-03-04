HKTVmall 旗下 89 間 HKTVmall O2O 店及 3 間 HKTVmall 超級市場於 3 月份起調整服務及營業時間，包括：

‧11間O2O 店將於3月 10 日起暫停營業，直至另行通知，而已選取於暫停營業後到店自取訂單的客戶會另行收到訊息通知。暫停營業的店舖附近或同區位置，均有其他O2O 店繼續支援 HKTVmall 線下服務。

‧21 間 O2O 店已調整營業時間，與其餘 57 間 O2O 店，共 78 間 O2O 店的營業時間劃一改為逢星期一至日及公眾假期，中午 12 時至晚上 9 時。

‧3 間 HKTVmall 超級市場，包括將軍澳 Savannah 店、屯門 H.A.N.D.S 店及石塘咀店的營業時間則已調整為逢星期一至日及公眾假期，上午 10 時至晚上 8 時；HKTV 極速送(HKTVexpress) 的服務時間為逢星期一至日及公眾假期，上午 10 時至晚上 10 時。

香港科技探索今日收報7.85元，全日跌2.8%。

其他報道

世茂據報60億人幣信託計劃獲三個月付款寬限期

雅生活盈喜 預計去年多賺三成

財庫局許正宇：港府推全民強檢會同時兼顧金融業

中國東方資產管理據報擬最快下周發100億人幣債

富力地產首2個銷售收入跌55.4%

香港1月零售銷售額增4.1% 勝預期 超市貨品升10.5%

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm