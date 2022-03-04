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零售協會：1月單位數升幅不理想 目前僅一間地產商承諾減租

政府最新公布今年1月零售業總銷貨價值臨時估計為339億元，按年升4.1%。香港零售管理協會（下稱零售協會）主席謝邱安儀於記者會上稱，1月份升幅主要受農曆新年旺季帶動，並因第五波肺炎疫情而大打折扣；加上去年同期已處於低基數，故只錄得單位數升幅，絕對不理想。

謝邱安儀表示，旗下會員均預計3月份比之前更差，主要由於肺炎疫情嚴峻，而月內將會進行全民檢測，更有傳會實施禁足；不論實施強度大小，對零售業亦會造成重挫。她預期，有售賣防疫用品的商戶月內營業額或可錄得升幅，惟其餘則錄得至少兩成收入跌幅。

至於近期業主減租情況，謝邱安儀直言，第五波疫情至今，只有九龍倉置業（1997）一位地產商確定會為零售商戶寬免2月至3月份租金；另個別會員稱有兩間地產商將會推出相關措拖，但目前仍未有確實細節出台。其他則未有表態，當中有業主稱需收集數據、再作考慮。

她續指，協會近期向會員及非會員作粗略調查，涵蓋約2000間零售店舖，其中有七成為中小企、三成為連鎖企業。調查發現，有八成受訪商戶稱，1月至2月均錄得中等至嚴重虧損；更有逾九成受訪商戶預期，3月份亦會錄得中等至嚴重虧損。此外，有超過七成商戶指，現時業主態度強硬、不願意商討減租事宜；即使有商討，亦未必願意減租。

對於過往有協會設立地產商白名單、以鼓勵業主減租，謝邱安儀表示，目前仍需時觀察業主行動；若未來一至兩星期，業主減租情況亦未如理想，協會將會考慮作進一步行動，而現時仍希望給予業主作部署。

提及財政預算案推出多項惠及零售商戶措施，謝邱安儀指，業界歡迎當局推出新一輪電子消費券並比上次加碼，但由於第五波疫情嚴峻，相信市況復蘇比以往緩慢，協會建議支付工具可減少平台費，以降低商戶成本。另協會亦非常支持當局立法禁止追租，但近期有傳暫緩期將縮短至3個月，或會影響商戶減租議價能力，故對此表達關注。

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