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李克強：中國今年經濟增長目標5.5%

國務院總理李克強今早於全國兩會發表2022年政府工作報告，將今年國內生產總值增長目標定在5.5%左右水平，城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內；居民消費價格（CPI）升幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口保穩提質，國際收支基本平衡。他解釋，GDP預期目標的設定，主要考慮穩就業保民生防風險的需要，並與近兩年平均經濟增速以及十四五規劃目標要求相銜接，是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現。

李克強指出，綜合研判國內外形勢，今年中國發展面臨的風險挑戰明顯增多，必須「爬坡過坎」。今年要著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。繼續做好六穩（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）、六保（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）工作。

他表示，完成今年發展目標任務，宏觀政策要穩健有效，微觀政策要持續激發市場主體活力；要保持宏觀政策連續性，增強有效性；積極財政政策要提升效能，更加注重精准及可持續。穩健貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕；就業優先政策要提質加力。政策發力適當靠前，及時動用儲備政策工具，確保經濟平穩運行。不過他亦指，宏觀政策有空間有手段，要強化跨周期和逆周期調節，為經濟平穩運行提供有力支撐。

對於今年中國經濟前景，李克強指，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。面對新的下行壓力，要把穩增長放在更加突出的位置。各地區各部門要切實擔負起穩定經濟的責任，積極推出有利於經濟穩定的政策。

他提醒，要統籌穩增長、調結構、推改革，加快轉變發展方式，不搞粗放型發展。要尊重發展規律、客觀實際和群眾需求，因地制宜創造性展開工作，推動有效市場和有為政府更好結合。

報告亦提出，要防範化解重大風險。繼續按照穩定大局、統籌協調、分類施策、精准拆彈的基本方針，做好經濟金融領域風險處置工作。落實地方屬地責任、部門監管責任和企業主體責任，加強風險預警、防控機制和能力建設，設立金融穩定保障基金，運用市場化、法治化方式化解風險隱患，守住不發生系統性風險的底線。並著力穩市場主體保就業，加大宏觀政策實施力度。完善減負紓困等政策，夯實經濟穩定運行、質量提升的基礎。