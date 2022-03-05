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政府工作報告：赤字率降至2.8% 擴大新增貸款規模

中國2022年政府工作報告提出，今年要提升積極財政政策效能。今年赤字率擬按2.8%左右安排、比去年的3.2%有所下調。預計今年財政收入繼續增長，加上特定國有金融機構和專營機構依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定調節基金等，料支出規模比去年擴大2萬億元（人民幣，下同）以上，可用財力明顯增加。

報告要求，對於新增財力要下沉至基層，主要用於落實助企紓困、穩就業保民生政策，促進消費、擴大需求。今年安排中央本級支出增長3.9%，其中中央部門支出繼續負增長，中央對地方轉移支付增加約1.5萬億元、規模近9.8萬億元，增長18%、為多年來最大增幅。

另外，今年擬安排地方政府專項債券3.65萬億元，與去年持平。堅持「資金跟著項目走」，合理擴大使用範圍，支持在建項目後續融資。要堅持政府過緊日子，大力提升支出結構，保障重點支出，嚴控一般性支出。盤活財政存量資金和閒置資產。

貨幣政策方面，要加大穩健貨幣政策實施力度。發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，為實體經濟提供更有力支持。今年要擴大新增貸款規模，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。要引導資金更多流向重點領域和薄弱環節，擴大普惠金融覆蓋面。推動金融機構降低實際貸款利率、減少收費。

另外，報告要求財稅、金融等政策都要圍繞就業優先實施，加大對企業穩崗擴崗的支持力度，各地都要千方百計穩定和擴大就業。

 