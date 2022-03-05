中國2022年政府工作報告提出，今年要提升積極財政政策效能。今年赤字率擬按2.8%左右安排、比去年的3.2%有所下調。預計今年財政收入繼續增長，加上特定國有金融機構和專營機構依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定調節基金等，料支出規模比去年擴大2萬億元（人民幣，下同）以上，可用財力明顯增加。