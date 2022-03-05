要充分發揮跨境電商作用，支持建設一批海外倉，積極擴大優質產品和服務進口。創新發展服務貿易、數字貿易，推進實施跨境服務貿易負面清單；深化通關便利化改革，加快國際物流體系建設，幫助外貿降成本、提效率。

樓市方面，繼續堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，堅持租購並舉，加快發展長租房市場，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩地價、穩樓價、穩預期，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

在穩增長之下，今年中國實施新的組合式稅費支持政策，減稅與退稅並舉。一方面，延續扶持製造業、中小企和個體戶的減稅降費政策，並提高減免幅度、擴大適用範圍，包括對小規模納稅人階段性免徵增值稅，對中小企年應納稅所得額100萬元（人民幣，下同）至300萬元部分，再減半徵收企業所得稅。

另一方面，綜合考慮為企業提供現金流支持、促進消費投資、大力改進增值稅留抵退稅制度，今年對留抵稅額實行大規模退稅。優先安排中小企的存量留抵稅額於6月底前一次性全部退還，增量留抵稅額足額退還。預計全年退稅減稅約2.5萬億元，其中留抵退稅約1.5萬億元，退稅資金全部直達企業。中央財政將加大對地方財力支持，補助退稅資金。