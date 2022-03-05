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烏俄戰火蔓延 隔晚美股齊跌 恐慌指數升近半成

雖然上月美國非農增長勝預期，但是烏俄戰火不斷持續，投資市場恐慌。隔晚美股三大指數齊跌，有恐慌指數之稱的標普500波動率指數（VIX）一度飆升13.68%至34.65，升幅及後收窄至4.92%，報31.98。

周五（4日）道指開市初段曾挫逾500點，全日收跌179點或0.53%，報33614點。標指跌34點或0.79%，報4328點；納指也跌224點或1.66%，報13313點。總結全周，道指跌1.3%，標指跌1.27%，納指跌2.48%。

中概股集體下挫，追蹤一籃子中概股的「納斯達克金龍中國指數」昨天跌5.45%，不但是今年以來單日最大跌幅，也跌至近年新低7172點。

美元指數走勢強勁，一度高見98.92，最新升增0.74%，報98.51。國際油價繼續向上，倫敦布倫特原油期貨升至每桶118.03美元，升幅6.85%；美國WTI原油期貨最新報每桶115.68美元，升6.81%。

商品黃金價格升1.98%，最新報每盎司1974.3美元。俗稱「數字黃金」的比特幣（Bitcoin），24小時跌5.36%，最新報3.91萬美元；另一熱門虛擬貨幣以太幣（ETH）也跌3.07%，報約2640美元。

恒指昨天急跌562點後，夜期再跌310點或1.42%，報21527點，低水378點。ADR港股比例指數報21521點，跌384點或1.79%。油股獨向上，中石化（0386）ADR較港股升1.95%，折合報4.36港元；中石油（0857）ADR較港股升0.7%，折合報3.93港元。匯控（0005）ADR挫5.23%，美團（3690）ADR跌2.87%，騰訊（0700）ADR跌2.34%。