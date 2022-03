一直鼓吹減用化石能源的特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk) 星期六在推特中說:「不幸地說,我們現在需要立即增加石油和天然氣的生產。」(Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately)。他是因為俄羅斯入侵烏克蘭,導致全球油氣供應緊張而這樣說的。