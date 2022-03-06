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【專欄】張宗永：俄國會是中國的真兄弟嗎？

【明報專訊】上期談俄國入侵烏克蘭，意猶未盡。當地形勢每天都在變化中，比起一星期前，俄軍節節進擊，但仍然未能拿下首都基輔。西方國家的禁運和杯葛運動愈來愈強硬，中國和印度兩個全球人口大國，迄今為止卻仍然拒絕譴責俄國。

亞洲人看俄烏戰爭 更看重經濟利益

我和一些歐洲朋友討論烏克蘭局勢，超悲觀的會覺得這是第三次世界大戰的開始，有如二戰德國入侵捷克，英、法採取姑息態度般。大部分歐洲人明白他們要為禁運付出經濟代價，但眼前他們着緊的是政治而不是經濟。相對起來，亞洲人看這事情，因為沒有切膚之痛，更看重自身的經濟利益。

我曾經和俄羅斯第二大銀行俄國外貿銀行（VTB）有過短暫但頗深入的交往。事緣2010年世界第三大鋁生產商俄鋁（0486）在香港上市，集資近200億港元，俄鋁是首家在香港上市的俄國企業，當年這巨無霸在香港上市，VTB的投行部VTB Capital在最後階段獲證監發牌作為承銷商之一。

VTB Capital的首席行政官Yuri Solovyov，見獵心起，想在亞洲大展拳腳，他邀請我前往莫斯科與他的團隊探討業務大計，事情最終因為VTB想專注能源和商品業務，而我希望有一更闊的業務範疇而沒有談成。

事情雖然沒有談妥，但接觸那麼多俄羅斯金融精英，也給我留下幾點深刻的印象。首先俄羅斯人很以自己的歷史和文化為傲，心底裏他們視自己是歐洲人遠多於亞洲人（俄羅斯橫跨歐亞，全國由東至西有11個時區，是世界之最）。此外，俄德兩國雖然在二次大戰上是死敵，俄軍死守斯大林格勒拖垮了德軍，俄軍在反攻德國時曾經蹂躪很多德國平民。但今天德俄兩家卻關係密切，德國的銀行是俄國最大的債主，VTB的高層很多都是從德意志銀行過檔。今天已被叫停的北溪2號，母公司的股東委員會主席便是德國前總理施羅德。

兩百年與俄打交道 中國多吃虧

中國和俄羅斯打交道，細看過去這兩百年的往績，中國好像都是吃虧的一方；由清代咸豐年間的《璦琿條約》（1858年）起算，日俄大戰是俄國借中國的地方來懲治日本的（1904至1905年），外蒙獨立背後是蘇聯支持的（1921年），韓戰（1950年）是蘇聯出武器中國出命的，乃至上世紀60年代的中蘇邊界糾紛。

今天中國的國民生產總值是俄國的10倍，但俄國人心裏不會視中國為大哥，大家有的只是互相利用。

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[張宗永 翼之聯想]