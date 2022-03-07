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美國討論禁運俄羅斯石油 布油急升17% 高見139美元 美期、美10年債息挫

美國國務卿布林肯稱，美國正在討論禁運俄羅斯石油，油價曾觸及130美元，創08年後新高。

布林肯稱，「我們正在與歐洲合作伙伴和盟友商談，探討以協調方式禁止進口俄羅斯石油的可能性，同時確保全球市場仍有適當的石油供應」，

紐油現升9.28%或10.74美元，報126.42美元；布油現升9.93%或11.73美元，報129.84美元；金價現升0.87%或17.28美元，報1987.98美元。道期現跌0.994%；標期現跌1.36%；納期現跌1.8%。

紐約期油曾升最多12.81%，是2020年5月18日後最大升幅，當日升幅為13.22%。高見130.5美元，是2008年7月22日132.07美元後最高。

布蘭特期油曾升最多17.8%，是2020年5月5日後最大升幅，當日升幅為17.87%。高見139.13美元，是2008年7月16日139.26美元後最高。

美國10年期債息現跌2.16%或0.0374厘，報1.6933厘。

在岸人民幣現升值0.01%或0，報6.3195；離岸人民幣現貶值0.05%或0，報6.3287；每美元兌日圓現升值0.07%或0.09，報114.91；美元指數現升0.2%或0.2點，報98.849點。