個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.23%，折合報393.79元；阿里巴巴（9988）跌0.74%，折合報98.27元；美團（3690）跌2.86%，折合報160.09元；匯控（0005）跌5.22%，折合報48.81元；建行（0939）跌1.14%，折合報5.74元。

道期現跌1.051%；標期現跌1.39%；納期現跌1.85%。日股現跌2.46%，韓股現跌1.65%，澳股現跌0.81%。

紐油現升8.19%或9.47美元，報125.16美元；布油現升9.1%或10.75美元，報128.86美元；金價現升0.92%或18.17美元，報1988.87美元。

美國10年期債息現跌1.27%或0.0221厘，報1.7086厘。

在岸人民幣現升值0.01%或0，報6.3195；離岸人民幣現貶值0.03%或0，報6.3273；每美元兌日圓現升值0.08%或0.1，報114.92；美元指數現升0.25%或0.24點，報98.895點。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，理文造紙（2314）、越秀房託（0405）、海豐國際（1308）、理文化工（0746）等。

國際永勝（6663）今日轉主板上市。

美國討論禁運俄羅斯石油，布油急升17%，高見139美元。留意中石油（0857）、中海油（0883）。

中國高速傳動（0658）公布，去年賺13億人幣，完成出售南京高速43%股權。

維亞生物（1873）發盈喜，去年轉虧為盈，賺2.8億。

恒大（3333）許家印據悉缺席中國政協會議。

大酒店（0045）公布，第六代山頂纜車正進行測試工程，料今夏投入服務。

太古（0019）公布，太古地產（1972）與西安城桓文化投資發展組合營開發西安地，總資本承擔估計70億。

，

融創（1918）2月合同銷售額按年跌32.8%。

香港科技探索（1137）表示，HKTVmall，旗下11間O2O，店將於下周四暫停營業。

東亞（0023）向友邦（1299）悉售藍十字及寶康醫療80%股權，總代價21.7億。

忍者龜母公司彩星集團（0635）去年虧損收窄九成，子公司彩星玩具轉賺派息2仙。

中國金茂（0817）2月合約銷售額按年跌65%。

世茂（0813）據報60億人幣信託計劃獲三個月付款寬限期。

雅生活（3319）盈喜，預計去年多賺三成。

富力地產（2777）首2個銷售收入跌55.4%。

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