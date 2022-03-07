moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

俄烏局勢惡化 美期、亞股急挫 夜期低水378點

俄烏局勢惡化，美期、亞股急挫。美股上周五下跌，港股ADR跌382點或1.78%，報21522點，夜期跌310點或1.42%，報21527點，夜期低水378點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.23%，折合報393.79元；阿里巴巴（9988）跌0.74%，折合報98.27元；美團（3690）跌2.86%，折合報160.09元；匯控（0005）跌5.22%，折合報48.81元；建行（0939）跌1.14%，折合報5.74元。

道期現跌1.051%；標期現跌1.39%；納期現跌1.85%。日股現跌2.46%，韓股現跌1.65%，澳股現跌0.81%。

紐油現升8.19%或9.47美元，報125.16美元；布油現升9.1%或10.75美元，報128.86美元；金價現升0.92%或18.17美元，報1988.87美元。

美國10年期債息現跌1.27%或0.0221厘，報1.7086厘。

在岸人民幣現升值0.01%或0，報6.3195；離岸人民幣現貶值0.03%或0，報6.3273；每美元兌日圓現升值0.08%或0.1，報114.92；美元指數現升0.25%或0.24點，報98.895點。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，理文造紙（2314）、越秀房託（0405）、海豐國際（1308）、理文化工（0746）等。

國際永勝（6663）今日轉主板上市。

美國討論禁運俄羅斯石油，布油急升17%，高見139美元。留意中石油（0857）、中海油（0883）

中國高速傳動（0658）公布，去年賺13億人幣，完成出售南京高速43%股權。

維亞生物（1873）發盈喜，去年轉虧為盈，賺2.8億。

恒大（3333）許家印據悉缺席中國政協會議。

大酒店（0045）公布，第六代山頂纜車正進行測試工程，料今夏投入服務。

太古（0019）公布，太古地產（1972）與西安城桓文化投資發展組合營開發西安地，總資本承擔估計70億。

融創（1918）2月合同銷售額按年跌32.8%。

香港科技探索（1137）表示，HKTVmall，旗下11間O2O，店將於下周四暫停營業。

東亞（0023）向友邦（1299）悉售藍十字及寶康醫療80%股權，總代價21.7億。

忍者龜母公司彩星集團（0635）去年虧損收窄九成，子公司彩星玩具轉賺派息2仙。

中國金茂（0817）2月合約銷售額按年跌65%。

世茂（0813）據報60億人幣信託計劃獲三個月付款寬限期。

雅生活（3319）盈喜，預計去年多賺三成。

富力地產（2777）首2個銷售收入跌55.4%。

 

其他報道

普京：戰爭將持續到烏克蘭接受他的要求並停止抵抗為止

美國討論禁運俄羅斯石油 布油急升17% 高見139美元 美期、美10年債息挫

《明報》「2022卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於3月4日至8日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

 立即投票 : https://finaward.mingpao.com/vote2022/