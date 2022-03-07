藍籌6隻升，52隻下跌，6隻無升跌。中石油（0857）升4.67%，報4.48元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌6.41%，報48.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，27隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）無成交，報18.26元；跌幅最大的是百度（9888）開市報135.1元，跌9.33%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22634.92點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5026.2點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，理文造紙（2314）開市報5.1元，無升跌。越秀房託（0405）開市報3.15元，無升跌。海豐國際（1308）開市報32.8元，跌0.3%。理文化工（0746）無成交，報6.88元。

國際永勝（6663）今日轉主板上市。無成交，報1.3元。

美國討論禁運俄羅斯石油，布油急升17%，高見139美元。中石油（0857）創52周高，見4.48元，開市報4.48元，升4.67%。中海油（0883）創52周高，見10.86元，開市報10.86元，升4.22%。

中國高速傳動（0658）公布，去年賺13億人幣，完成出售南京高速43%股權。

維亞生物（1873）發盈喜，去年轉虧為盈，賺2.8億。開市報2.71元，升3.04%。

恒大（3333）許家印據悉缺席中國政協會議。開市報1.5元，跌1.32%。

大酒店（0045）公布，第六代山頂纜車正進行測試工程，料今夏投入服務。開市報8.38元，跌0.59%。

太古（0019）公布，太古地產（1972）與西安城桓文化投資發展組合營開發西安地，總資本承擔估計70億。太古開市報43.4元，跌0.23%。太古地產（1972）開市報19.66元，跌0.1%。

融創（1918）2月合同銷售額按年跌32.8%。見52周低6.22元，開市報6.22元，跌2.2%。

香港科技探索（1137）表示，HKTVmall，旗下11間O2O，店將於下周四暫停營業。開市報7.85元，無升跌。

東亞（0023）向友邦（1299）悉售藍十字及寶康醫療80%股權，總代價21.7億。東亞開市報12.5元，跌0.16%。友邦（1299）見52周低77元，開市報77元，跌3.02%。

忍者龜母公司彩星集團（0635）去年虧損收窄九成，子公司彩星玩具轉賺派息2仙。

中國金茂（0817）2月合約銷售額按年跌65%。開市報2.57元，無升跌。

世茂（0813）據報60億人幣信託計劃獲三個月付款寬限期。開市報4.33元，跌3.13%。

雅生活（3319）盈喜，預計去年多賺三成。無成交，報13.26元。

富力地產（2777）首2個銷售收入跌55.4%。開市報3.19元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創52周高，見47元，開市報47元，升1.25%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1435元，開市報1435元，升1.41%；中石油（0857）創52周高，見4.48元，開市報4.48元，升4.67%；中海油（0883）創52周高，見10.86元，開市報10.86元，升4.22%；神華（1088）創52周高，見23.2元，開市報23.2元，升1.98%；兗煤（1171）創52周高，見24.2元，開市報24.2元，升5.68%；中海油服（2883）創52周高，見9.36元，開市報9.36元，升3.77%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見96.25元，開市報96.25元，跌2.78%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見112.1元，開市報112.1元，跌3.28%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.14元，開市報4.14元，跌1.66%；心通醫療（2160）創上市新低，見2.8元，開市報2.8元，跌2.44%；優趣匯（2177）創上市新低，見2.5元，開市報2.5元，跌4.21%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見199.6元，開市報199.6元，跌3.76%；明源雲（0909）創上市新低，見13元，開市報13元，跌2.84%；微博（9898）創上市新低，見210元，開市報210元，跌0.66%；創新奇智（2121）創上市新低，見11.88元，開市報11.88元，跌2.46%；小鵬（9868）創上市新低，見112.1元，開市報112.1元，跌3.28%；合景泰富（1813）見52周低3.25元，開市報3.25元，跌3.85%；融創（1918）見52周低6.22元，開市報6.22元，跌2.2%；奧園（3883）見52周低1.23元，開市報1.23元，跌3.91%；招商證券（6099）見52周低9.46元，開市報9.46元，跌0.42%；舜宇（2382）見52周低150.3元，開市報150.3元，跌4.51%；瑞聲（2018）見52周低20元，開市報20元，跌1.72%；比亞迪電子（0285）見52周低18.82元，開市報18.82元，跌3.49%；小米（1810）見52周低13.4元，開市報13.4元，跌4.01%；新濠國際發展（0200）見52周低7.4元，開市報7.4元，跌2.25%；澳博（0880）見52周低3.96元，開市報3.96元，跌2.22%；心動公司（2400）見52周低20.2元，開市報20.2元，跌4.94%；吉利（0175）見52周低12.58元，開市報12.58元，跌4.12%；長城汽車（2333）見52周低12.84元，開市報12.84元，跌7.36%；百濟神州（6160）見52周低107.4元，開市報107.4元，跌2.45%；中生製藥（1177）見52周低4.5元，開市報4.5元，跌2.6%；聯邦制藥（3933）見52周低4.06元，開市報4.06元，跌1.93%；億勝生物科技（1061）見52周低4.44元，開市報4.44元，跌0.45%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.6元，開市報2.6元，跌2.62%；微創醫療（0853）見52周低19.3元，開市報19.3元，跌4.69%；春立醫療（1858）見52周低9.72元，開市報9.72元，跌3.19%；美團（3690）見52周低157元，開市報157元，跌4.73%；九龍倉置業（1997）見52周低33.55元，開市報33.55元，跌1.47%；嘉華國際（0173）見52周低2.92元，開市報2.92元，無升跌；領展（0823）見52周低60.1元，開市報60.1元，跌1.56%。

異動股

上升異動股，包括，兗煤澳洲（3668）開市報36元，升8.76%；布蘭特期油開市報122.79元，升3.96%；紐約期油創52周高，見130.5元，開市報121.33元，升4.88%；新疆新鑫（3833）開市報1.79元，升6.55%；中國儒意（0136）開市報2.25元，升6.13%；德琪醫藥（6996）開市報6.29元，升5.71%；兗煤（1171）創52周高，見24.2元，開市報24.2元，升5.68%；中信資源（1205）開市報0.61元，升5.17%；保利協鑫（3800）開市報3.07元，升5.14%；山東墨龍（0568）開市報4.31元，升4.87%；中國心連心化肥（1866）開市報6.69元，升4.86%。

下跌異動股，包括，百度（9888）開市報135.1元，跌9.33%；長城汽車（2333）見52周低12.84元，開市報12.84元，跌7.36%；匯控（0005）開市報48.2元，跌6.41%；渣打（2888）開市報48.45元，跌6.38%；京東（9618）開市報246元，跌6.25%；金山軟件（3888）開市報23.8元，跌5.37%。

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