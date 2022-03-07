恒指曾穿2020年3月疫情初次爆發後的底部，短線超賣或有反彈，但俄烏戰事難料，今早低位能否守住未知數。短線未有強勁的反彈，都不宜撈底。

科技股受壓，美團（3690）跌8%，京東（9618）跌半成。生物科技、醫藥保健跌幅較大，藥明生物（2269）跌7%。大宗商品價格飈升，工業、汽車、家品等跌幅較大，比亞迪（1211）海爾智家（6690）跌半成。炒疫情復蘇的濠賭、餐飲、旅遊捱沽，金沙中國（1928）海底撈（6862）跌7%。

攜程（9961）跌一成。石油煤炭、鋁、礦石等做好。公用股靠穩。

此外，內房、基建逆市靠穩。中國2022年政府工作報告提出，今年經濟增長目標約5.5%左右。要強化跨周期和逆周期調節，包括提升積極的財政政策效能、要用好政府投資資金帶動擴大有效投資。開工一批重大工程、新型基建、老舊公用設施改造。資金到位將有助推動基建加快上馬。中交建（1800）上月升至近5.2元高位後出現調整，近日跌至約4.4元有承接，在4.4至4.6元整固，可以小注吸納，但要嚴守止蝕，低收4.2元先行離場。

劉思明

投資版副主編