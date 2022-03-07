調查結果顯示，女性普遍表示難以兼顧家庭及事業，超過7成認為難以平衡兩個角色，超過30%的受訪者表示公司提供的支援不足，職場指導、壓力管理及事業座談會是女性最需要的職場支援。

此外，大部分女性認同保持身心健康以及獲得同事的肯定能夠幫助她們提升自信心。在香港，過半女性認為，如果有更多機會讓她們發揮潛力，她們會變得更加自信。

屈臣氏委託顧客體驗研究團隊WISE對於中國內地、香港、印尼、菲律賓、新加坡和泰國六個市場，訪問超過3,100多名20至29歲的女性，了解她們的自信心水平，以及對提升自信的看法。

另外，屈臣氏亦進行另一項調查了解女性對美麗的看法，結果發現，平均75%的女性認為內在美變得更加重要，有96%的菲律賓受訪者表示贊成，其次是馬來西亞（91%）、泰國（86%）、香港（83%）和台灣（82%）。當被問及何謂「美」時，保持身心健康排在首位，其次是感到自信和快樂。近50%受訪者認為，生活中最美好的事就是善待身邊的家人及朋友，以及貢獻社區和地球。

調查訪問了在亞洲及歐洲12個市場，超過11,000名45歲以下的女性。

屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，調查結果重新定義了大家心目中何謂美，增強自信，不再只講求外在美，更重要的是內在美。屈臣氏推出了『The New Beautiful』活動，鼓勵女性令自己變得更美麗、更善良、更健康。活動涵蓋3個主題，包括 Go Green、Go Smile 及Go Empower，並在多個亞洲市場推出，香港將舉辦「Go Empower」線上座談會，3月8日國際婦女節開始接受報名。

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