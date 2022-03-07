恒指收市跌847點或3.87%，報21057點，成交金額1775億元，較上日增加7.78%，是1月20日1783.74億元成交後最多；國指跌274點或3.57%，報7412點。恒生科技指數收報4527點，跌4.43%。

匯控（0005）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。中海油（0883）、中石油（0857）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，55隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升7.08%，收報6.5元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌11.29%，收報146.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報18.44元，升0.99%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）見52周低13.1元，收報13.2元，跌13.04%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22609.79點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5022.12點)。

北水南下合計淨流入54.49億元，較上日增加26.64%淨流入金額是1月20日65.44億元後最多。北水連續第9日流入，累計流入208.09億元，對上一次連續9日淨流入是1月17日。南水北上合計淨流出82.71億元人民幣，終止連續1日流入。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多4.93%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為5.51%。低見20826.36點，是2016年7月8日20468.53點後最低。今日收市報21057.63點，是2016年7月11日後收市新低，當日報20880.5點。連跌2日，累計跌1409.71點，對上一次連跌2日是2月25日。

科指曾跌最多5.97%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為9.91%。低見4455.17點，創上市新低。今日收市報4527.83點，是2020年4月3日後收市新低，當日報4453.37點。連跌4日，累計跌627.86點，對上一次連跌4日是1月18日。同時亦連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月5日。

國指曾跌最多4.8%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為6.78%。今低見7318.14點，是2009年3月13日7159.35點後最低。今日收市報7412.59點，是2009年3月13日後收市新低，當日報7282.52點。連跌4日，累計跌640.45點，對上一次連跌4日是1月18日，同時亦連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2021年12月30日。

午後消息股表現

俄鋁（0486）曾飈4成，傳拜登政府延遲制裁俄羅斯鋁業。收報4.8元，升34.08%。

和黃醫藥（0013）獲阿斯利康支付里程碑費用1500萬美元。創上市新低，見30.2元，收報30.25元，跌13.82%。

港交所（0388）據報拒絕推遲3月末業績公布截止日期。見52周低340元，收報340元，跌4.44%。

海豐國際（1308）多賺2.3倍，末期息1.4元。收報32.55元，跌1.06%。

理文化工（0746）去年多賺1.56倍，息32仙，全年派息增1.42倍。收報7.3元，升6.1%。

今早及隔晚消息股表現

中國儒意（0136）盈喜料純利大升100倍，曾逆市最多升12%。收報2.29元，升8.02%。

多間公司公布業績，績前表現如下，理文造紙（2314）見52周低4.86元，收報4.95元，跌2.94%。越秀房託（0405）見52周低3.07元，收報3.09元，跌1.9%。

國際永勝（6663）今日轉主板上市。收報1.16元，跌10.77%。

美國討論禁運俄羅斯石油，布油急升17%，高見139美元。中石油（0857）創52周高，見4.49元，收報4.47元，升4.44%。中海油（0883）創52周高，見10.98元，收報10.66元，升2.3%。

中國高速傳動（0658）公布，去年賺13億人幣，完成出售南京高速43%股權。收報5.38元，跌9.58%。

維亞生物（1873）發盈喜，去年轉虧為盈，賺2.8億。收報2.7元，升2.66%。

恒大（3333）許家印據悉缺席中國政協會議。收報1.48元，跌2.63%。

大酒店（0045）公布，第六代山頂纜車正進行測試工程，料今夏投入服務。收報8.08元，跌4.15%。

太古（0019）公布，太古地產（1972）與西安城桓文化投資發展組合營開發西安地，總資本承擔估計70億。太古見52周低41.5元，收報42.2元，跌2.99%。太古地產（1972）收報19.52元，跌0.81%。

融創（1918）2月合同銷售額按年跌32.8%。見52周低6元，收報6.34元，跌0.31%。

香港科技探索（1137）表示，HKTVmall，旗下11間O2O，店將於下周四暫停營業。收報7.7元，跌1.91%。

東亞（0023）向友邦（1299）悉售藍十字及寶康醫療80%股權，總代價21.7億。東亞收報12.34元，跌1.44%。友邦（1299）見52周低74.05元，收報75.1元，跌5.42%。

忍者龜母公司彩星集團（0635）去年虧損收窄九成，子公司彩星玩具轉賺派息2仙。見52周低0.73元，收報0.74元，跌5.13%。

中國金茂（0817）2月合約銷售額按年跌65%。收報2.52元，跌1.95%。

世茂（0813）據報60億人幣信託計劃獲三個月付款寬限期。收報4.39元，跌1.79%。

雅生活（3319）盈喜，預計去年多賺三成。收報12.92元，跌2.56%。

富力地產（2777）首2個銷售收入跌55.4%。收報3.2元，升0.31%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見232.4元，收報223.2元，跌2.11%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.24元，收報1.17元，升4.46%；紐約期油創52周高，見130.5元，收報125.28元，升8.3%；價值黃金（3081）創52周高，見47.9元，收報47.5元，升2.33%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1459.5元，收報1454元，升2.76%；長建（1038）創52周高，見51.75元，收報51.6元，升2.69%；中石油（0857）創52周高，見4.49元，收報4.47元，升4.44%；中海油（0883）創52周高，見10.98元，收報10.66元，升2.3%；神華（1088）創52周高，見23.5元，收報22.3元，跌1.98%；兗煤（1171）創52周高，見24.5元，收報22.8元，跌0.44%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見93.4元，收報96元，跌3.03%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.99元，收報2.04元，跌3.77%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.06元，收報2.12元，跌4.93%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.44元，收報2.47元，跌5.73%；融創服務（1516）創上市新低，見5.91元，收報6.14元，跌3.31%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.09元，收報2.1元，跌4.55%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.51元，收報4.56元，跌4.6%；中國動向（3818）創上市新低，見0.5元，收報0.52元，跌5.45%；禹洲（1628）創上市新低，見0.5元，收報0.53元，跌5.36%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.67元，收報0.68元，跌2.86%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.49元，收報1.52元，跌3.18%；花樣年（1777）創上市新低，見0.255元，收報0.265元，跌7.02%；融信中國（3301）創上市新低，見2.39元，收報2.53元，升2.85%；中梁（2772）創上市新低，見2.4元，收報2.56元，升1.99%；中國置業（0736）創上市新低，見0.305元，收報0.305元，跌3.17%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.08元，收報1.09元，跌7.63%；希望教育（1765）創上市新低，見0.72元，收報0.77元，升2.67%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.345元，收報0.36元，跌14.29%；中國科培（1890）創上市新低，見2.02元，收報2.06元，跌3.29%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.32元，收報0.335元，跌16.25%；新東方（9901）創上市新低，見8.85元，收報9.01元，跌6.92%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.79元，收報0.81元，跌15.63%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.01元，收報1.09元，跌9.92%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.137元，收報0.141元，跌3.42%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見3.94元，收報3.96元，跌5.49%；佳兆業美好（2168）見52周低9.3元，收報10元，跌2.91%；寶勝國際（3813）見52周低1.03元，收報1.04元，跌4.59%；合景泰富（1813）見52周低3.02元，收報3.2元，跌5.33%；寶龍地產（1238）見52周低3.49元，收報3.65元，跌2.41%；融創（1918）見52周低6元，收報6.34元，跌0.31%；新城發展（1030）見52周低4.01元，收報4.19元，跌3.23%；時代中國（1233）見52周低2.32元，收報2.44元，跌2.79%；奧園（3883）見52周低1.18元，收報1.22元，跌4.69%；中駿集團（1966）見52周低1.44元，收報1.48元，跌4.52%；佳寧娜（0126）見52周低0.49元，收報0.495元，跌8.33%；景瑞（1862）見52周低1.68元，收報1.69元，跌3.43%；光大證券（6178）見52周低5.56元，收報5.61元，跌2.43%；招商證券（6099）見52周低9.2元，收報9.22元，跌2.95%；丘鈦（1478）見52周低6.43元，收報6.6元，跌4.62%；舜宇（2382）見52周低146.2元，收報152.7元，跌2.99%；瑞聲（2018）見52周低19.26元，收報19.4元，跌4.67%；比亞迪電子（0285）見52周低18元，收報19.18元，跌1.64%；小米（1810）見52周低13.04元，收報13.68元，跌2.01%；新濠國際發展（0200）見52周低6.83元，收報6.95元，跌8.19%；澳博（0880）見52周低3.74元，收報3.76元，跌7.16%；信德（0242）見52周低1.92元，收報1.94元，跌2.51%；騰訊（0700）見52周低381元，收報388元，跌3.77%；IGG（0799）見52周低4.07元，收報4.15元，跌3.49%；心動公司（2400）見52周低18.32元，收報18.42元，跌13.32%。

異動股

上升異動股，包括，俄鋁（0486）收報4.8元，升34.08%；超凡網絡（8121）收報0.153元，升25.41%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.211元，升17.22%；中泛控股（0715）收報0.076元，升15.15%；旭通（1826）收報0.128元，升14.29%；惠生工程（2236）收報0.33元，升13.79%；新疆新鑫（3833）收報1.9元，升13.1%；招金礦業（1818）收報7.96元，升13.07%；中國黃金國際（2099）收報26.7元，升12.66%；東銀國際（0668）收報0.19元，升11.11%；中海石化（3983）收報2.91元，升9.81%。

下跌異動股，包括，陸慶（8052）見52周低0.023元，收報0.023元，跌30.3%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.32元，收報0.335元，跌16.25%；雲音樂（9899）創上市新低，見90.1元，收報92元，跌15.67%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.79元，收報0.81元，跌15.63%；新秀麗（1910）收報13.76元，跌14.43%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.345元，收報0.36元，跌14.29%；清晰醫療（1406）創上市新低，見0.95元，收報0.97元，跌14.16%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見30.2元，收報30.25元，跌13.82%；高偉電子（1415）收報7.12元，跌13.59%；微創醫療機器人（2252）創上市新低，見36.1元，收報36.3元，跌13.57%。

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