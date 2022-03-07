至於此舉有何意涵仍有待考究，但是許家印此時缺席，加上其地產王國在新一輪的信貸緊縮時出現重大損傷，並危害經濟下，就算沒有跡象顯示他會被踢出政協，但是外界會視他今次缺席為他個人在黨的地位滑落。

許家印在中共的黨齡超過30年，並自2008年獲選加入全國政協，在之後更連任兩屆，亦自2013年起出任全國政協常委。在過往數年，許家印均有積極參與，尤其常見他觸及到經濟改革及扶貧等議題。他在去年中共百年黨慶，仍有出席當中的紀念性活動，然而自此之後，恒大便進行重組。

有知情者更指，許家印在恒大面對危機的過程中，自去年11月已缺席全國政協常委會會議。恒大的代表並沒有回應《彭博》的查詢。

中國政府曾經督促許家印，用自己的財富去償還給投資者，亦指摘過恒大的問題在於自身的管理欠佳及盲目擴充。中國政府正考慮推動恒大拆骨並出售大部份資產，恒大方面則曾經於今年1月份向債權人表示過，會在未來6個月刋發初步的重組方案。