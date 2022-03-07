本港第五波疫情嚴峻，多間企業紛紛捐助予有需要人士。李嘉誠基金會最新宣布，額外資助1千萬元，以支援公立醫院非常緊急的轉介個案；另新增參與計劃的私家醫院包括荃灣和司徒拔道港安醫院。基金會透露，自上月19日宣布支援私家醫院接收公立醫院轉介病人後，各區公立醫院已陸續轉介不同病人至參與的私家醫院。
此前，該基金會已分別捐3000萬予3家私院接收非染疫病人，以及捐出5000萬元，支援私家醫院接收由公立醫院轉介的非新冠病人接受手術。目前資助的四類主要服務：冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩。
另外，基金會將向旗下長期資助的佛教李嘉誠護理安老院、佛教李莊月明護養院、佛教寶靜安老院、佛教寶靜護理安老院、明愛李嘉誠護理安老院，以及聖公會李嘉誠護理安老院等6間院舍，即時共捐贈500萬元，以助購置兩個月的防疫抗疫物資和應急之用。
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