此前，該基金會已分別捐3000萬予3家私院接收非染疫病人，以及捐出5000萬元，支援私家醫院接收由公立醫院轉介的非新冠病人接受手術。目前資助的四類主要服務：冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩。

另外，基金會將向旗下長期資助的佛教李嘉誠護理安老院、佛教李莊月明護養院、佛教寶靜安老院、佛教寶靜護理安老院、明愛李嘉誠護理安老院，以及聖公會李嘉誠護理安老院等6間院舍，即時共捐贈500萬元，以助購置兩個月的防疫抗疫物資和應急之用。

其他報道

澳門博彩業就業人口萎縮 去年第四季按年減1774人

瑞銀：內地互聯網平台降費助中小企 料利潤率面對壓力

彭博：過去周日離港人數近2.3萬人 創疫情以來單日新高

叙福樓旗下分店將陸續恢復營業 惟以外賣為主

保利置業今年首2個月銷售金額按年跌32%

回應俄烏戰爭 王毅：提倡防止人道危機 需要時開展必要斡旋

普華永道、畢馬威撤出俄羅斯業務

俄鋁曾飈4成 傳拜登政府延遲制裁俄羅斯鋁業

和黃醫藥獲阿斯利康支付里程碑費用1500萬美元

Carousell：推968元中小企電商方案 首兩月平台每週活躍用戶升20%

IMF警告俄烏戰爭及相關制裁 將對全球經濟造成「嚴重影響」

滬深三大指數連跌4個交易日

港資基金伙永隆後人密掃TVB 伍尚修︰TVB是時候變革 冀拓跨境電商

調查：近5成女性自信心不足 香港為6個亞洲地區排名最低

戶戶送斥200萬推環保外賣包裝 餐廳首半年可以優惠價認購

【有片：選股王】中交建可以小注吸納

【有片：埋身擊】恒指接近重要支持 留意隨時反彈

港交所據報拒絕推遲3月末業績公布截止日期

國際油價大漲 馬斯克：歐洲應重啟核電廠

海豐國際多賺2.3倍 末期息1.4元

理文化工去年多賺1.56倍 息32仙 全年派息增1.42倍

滙豐研究：亞洲富裕女性投資者較疫前增14%

恒指半日跌746點見近6年低 北水第9日流入

《明報》「2022卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於3月4日至8日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://finaward.mingpao.com/vote2022/