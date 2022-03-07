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越秀房託：續留意寫字樓及綜合體收購機會

越秀房產信託（0405）主席兼行政總裁林德良在今午的業績新聞發佈會上表示，集團向來有意將資產組合多元化，並分散投資，但是在新冠肺炎疫情期間，寫字樓不愁租務，因此在未來會繼續以一、二線城市核心地段的寫字樓甚至綜合體作為購併目標。去年在完成收購廣州越秀金融大厦後，他們會相對穩健及留意機會，但是不急於併購。集團同時會維持負債比率在42%左右，就算近期外圍政局不穩，亦不會降低派息比率。

他又指，隨著越秀房託的資產規模擴大，每年在資產增值及翻新方面的投資額，會由過往每年投放3000萬至4000萬元（人民幣、下同），增加至之後每年度約5000萬元。在完成收購廣州越秀金融大厦之後，已令集團的收入增加逾4億元，加上淨租金收入大過平均融資成本，因此令每單位派息繼續增加。旗下酒店及零售的物業更分別恢復到疫情前的80%至85%及90%至95%。廣州四季酒店年年會按收入預留4%至5%作為往後裝修使用，在當前入住率達六、七成下，他們會每年翻新三至四層，料翻新期間不會影響營運。

因應疫情發展，集團已逐步將續租租期縮短，目前租期平均降至3.3年，並且爭取在廣州越秀金融大厦今年有15%租約到期時，如去年續租般加租10%一樣，爭取好的續租加幅。至於旗下地標項目白馬大厦，雖然受到疫情影響致影響採購商南來，但是集團已著手做租戶結構調整，由過往租予批發商，轉為多做些品牌展示，今年隨著有25%租約到期，他們冀新的租務結構調整可以帶動收入上升。

今年集團約有38億元額度再融資，林德良預料，今年下半年可以達成協議。以最近融資的息率為HIBOR加1.2至1.4厘為例，在市場預料HIBOR由2月份的0.2厘，升至今年底0.35厘的話，每升10點子即約0.1厘，利息成本才有530萬港元的變化。集團會在落實融資前做好壓力測試，相信最終在外圍加息下，影響不致太大。集團的負債比率約為40.2%，仍然低於法定的50%水平，他們會維持在42%左右。

 

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