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艾德韋宣去年純利升近3倍 末期股息派2仙

營銷解決方案提供商艾德韋宣 （9919） 宣布，去年純利錄9,250萬元 (人民幣，下同) ，按年大升近3倍，每股基本盈利為12.51分，宣派每股2.00港仙末期股息，全年共派息9.96港仙。

期內，集團去年收益錄9.041億元，按年升97.4%；溢利錄得1.026億元，按年升307.1%；毛利率錄29.6%，較去年增0.8個百分點；純利率錄11.3%，較去年增5.8個百分點。截至去年底，集團現金及現金等價物結餘為4.058億元。

按業務劃分，集團體驗營銷服務分部收益錄6.86億元，按年升1.2倍；數字營銷與推廣服務分部收益錄2.017億元，按年升51.3%；IP拓展分部收益錄1603萬元，按年升22.5%。

集團表示，自去年起，中國經濟持續復蘇，帶動了奢侈品營銷行業的快速增長，集團體驗營銷業務因此大為受益，提升了整體業務及營銷活動。

艾德韋宣今日收報1.3元，跌3.0%或0.04元。

 

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