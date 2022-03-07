自從上月俄、烏發生衝突，這是專業服務最顯著的撤離行動。安永在其聲明中指出，隨著戰事升級，安永不會再為俄羅斯政府客戶、國營企業、受制個體及個人在全球方面提供服務。該行正著手重組，將俄羅斯的業務從安永方面分離，其形容這並非輕易，今次決定令人心碎，戰爭亦令人震驚兼可惡。現時安永位於俄羅斯的團隊，佔其全球團隊29.9萬人中的1.5%，其亦在烏克蘭另聘700人。安永、普華永道及畢馬威共在俄羅斯聘用1.2萬名職工及合伙人。

四大行在俄羅斯的業務，將會重組成本地人擁有的合伙人運作，因此仍然會獨立存在及營運，並採納新的名字運作，亦可以自由地為俄羅斯及國際客戶提供服務。當地的會計業務不會因為西方制裁某些個體而不能夠提供服務。當地業內人士指，根據俄羅斯法律，若當地核數師依據西方制裁的合規要求而不再履行當地國企的核數合約，將會面對顯著罰則。四大行在提供稅務及顧問服務時，亦可以自由地向沒有在地設點的國家，轉介予獨立的會計師行。

即使會計師行及顧問宣布撤離俄羅斯，但是無論是普華永道及畢馬威，均沒有承諾會終止為俄羅斯國企的海外業務提供核數服務。就以上周宣布暫停為俄羅斯客戶提供服務的麥堅時及波士頓顧問集團為例，他們均表示，會繼續為當地現有項目繼續工作，當地辦事處亦會保持開放。

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