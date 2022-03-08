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俄烏會談未取得明顯成果 美股創近一年收市低 道指跌797點

俄烏第三輪會談未取得明顯成果，俄羅斯威脅將切斷北溪1號管線對歐洲的天然氣供應。布蘭特原油收於10年高點，加劇滯漲擔憂，美股創近一年收市新低。納指曾跌最多3.65%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.92%。低見12828.02點，是2月24日12587.88點後最低。收市報12830.96點，是2021年3月8日後收市新低，當日報12609.16點。收市連跌3日，累計跌921.06點，對上一次連跌3日是2月18日，並連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月22日。

道瓊斯工業平均指數收跌797點，跌幅2.38%，報32817點。標普500指數收跌127點，跌幅2.96%，報4201點。納斯達克綜合指數收跌482點，或3.63%，報12830點。

美國運通跌7.99%，報159.13美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低91點，而Chevron升2.14%，報162.04元，貢獻道指22點。

科技股方面，蘋果收市報159.3元，跌2.37%，谷歌母公司Alphabet收市報2527.57元，跌4.19%，亞馬遜收市報2749.06元，跌5.62%，Facebook收市報187.47元，跌6.29%。

道指曾跌最多2.41%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.59%。低見32806.15點，是2月24日32272.64點後最低。收市報32817.38點，是2021年3月25日後收市新低，當日報32619.48點。收市連跌3日，累計跌1073.97點，對上一次連跌3日是2月18日，並連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月18日。

標指曾跌最多2.98%，是1月24日後最大跌幅，當日跌幅為3.99%。低見4199.85點，是2月24日4114.65點後最低。收市報4201.09點，是2021年6月18日後收市新低，當日報4166.45點。收市連跌3日，累計跌185.45點，對上一次連跌3日是2月22日，並連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月22日。

歐洲STOXX 600指數收跌1.11%，報417點。德國DAX指數收跌1.99%，報12834點；法國CAC 40指數跌1.31%，報5982點；英國富時100指數收跌0.4%，報6959點。

 

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