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港股ADR跌109點 夜期低水132點 美期跌0.1%亞股向下

美股下跌，港股ADR跌109點或0.52%，報20947點，夜期升26點或0.12%，報20926點，夜期低水132點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.56%，折合報381.94元；阿里巴巴（9988）升0.44%，折合報96.42元；美團（3690）跌1.92%，折合報143.39元；匯控（0005）跌0.03%，折合報47.83元；建行（0939）跌0.86%，折合報5.64元。

道期現跌0.106%；標期現跌0.09%；納期現跌0.13%。日股現跌0.42%，韓股現跌0.74%，澳股現跌0.16%。

紐油現升1.31%或1.56美元，報120.97美元；布油現升4.31%或5.09美元，報123.21美元；金價現跌0.29%或5.8美元，報1992.31美元。

美國10年期債息現跌0.77%或0.0137厘，報1.7597厘。

在岸人民幣現貶值0.02%或0，報6.3208；離岸人民幣現升值0.02%或0，報6.3254；每美元兌日圓現升值0.07%或0.09，報115.41；美元指數現升0.65%或0.64點，報99.29301點。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括中興通訊（0763）、越秀交通基建（1052）、中國光大綠色環保（1257）等。

赤子城（9911）料全年蝕3.75億，經調整純利增近1倍。

俄鋁（0486）：EN+確認考慮開拓俄鋁國際業務的可能性。

禹洲（1628）：未能在寬限期屆滿前付票據息2125萬美元 已違約但未被追討。

香港生力啤（0236）去年多賺12.4% 不派息。

迅銷（6288）旗下UNIQLO維持在俄業務 創辦人柳井正：衣著是生活的必需品。

遠洋集團（3377）2月協議銷售額按年跌17.5%。

有線寬頻（1097）委任黃思遠為行政總裁。

合生創展（0754）首2月合約銷售跌10%，錄49億元。

越秀房託（0405）除稅後溢利按年增14.9%，末期每基金單位派12.18仙。續留意寫字樓及綜合體收購機會。

理文造紙（2314）去年少賺11.4%，末期息11仙。

廣汽（2238）首2個月汽車銷量增18%。

港交所（0388）：公布業績安排續按2020年做法，允上市公司公布簡單財報。

統一企業（0220）去年少賺7.7%，末期息41.69分人幣。

萊爾斯丹（0738）上季同店銷售跌11%，料去年純利削至300萬人幣。

澳門博彩業就業人口萎縮，去年第四季按年減1774人。留意濠賭股。

叙福樓（1978）旗下分店將陸續恢復營業，惟以外賣為主。

保利置業（0119）今年首2個月銷售金額按年跌32%。

和黃醫藥（0013）獲阿斯利康支付里程碑費用1500萬美元。

 

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