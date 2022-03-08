報道指，倫敦金屬交易所給予延期，意味著這家名為CCBI Global Markets的子公司未正式違約。報道指，需要明確的是，未按時追加保證金並不一定意味著母公司存在任何問題。

報道引述消息指，這更可能是因為該子公司的某位金屬行業客戶未能向其支付保證金。而這可能導致了CCBI Global Markets在亞洲交易日結束後未能安排支付異常大額的追加保證金。

建銀國際暫未回覆彭博尋求評論的請求。倫敦金屬交易所的一位發言人不予置評。

鎳用於生產不鏽鋼和鋰離子電池，價格一度暴漲90％至每噸55000美元，是該合約35年歷史上的最高水平。之前的歷史高點是在2007年創下的51800美元。

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