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恒指高開24點 龍湖升4.9% 阿里匯控騰訊撐市

恒指今早高開24點或0.12%，報21082點，成交金額29億元；國指今早低開1點或0.02%，報7411點。恒生科技指數開市報4515點，跌0.28%。友邦（1299）、建行（0939）、美團（3690）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。

藍籌39隻升，18隻下跌，7隻無升跌。龍湖（0960）升4.91%，報41.65元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌1.87%，報55.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，13隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報4.89元，升2.09%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報177.9元，跌4.97%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22366.03點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4950.96點)。

多間公司公布業績，績前表現如下中興通訊（0763）開市報15.92元，無升跌。越秀交通基建（1052）無成交，報4.84元。中國光大綠色環保（1257）無成交，報2.49元。

赤子城（9911）料全年蝕3.75億，經調整純利增近1倍。開市報4.07元，無升跌。

俄鋁（0486）：EN+確認考慮開拓俄鋁國際業務的可能性。開市報4.71元，跌1.87%。

禹洲（1628）：未能在寬限期屆滿前付票據息2125萬美元 已違約但未被追討。開市報0.51元，跌3.77%。

香港生力啤（0236）去年多賺12.4% 不派息。無成交，報0.86元。

迅銷（6288）旗下UNIQLO維持在俄業務 創辦人柳井正：衣著是生活的必需品。無成交，報40.05元。

遠洋集團（3377）2月協議銷售額按年跌17.5%。開市報1.61元，跌0.62%。

有線寬頻（1097）委任黃思遠為行政總裁。開市報0.046元，升2.22%。

合生創展（0754）首2月合約銷售跌10%，錄49億元。無成交，報15.32元。

越秀房託（0405）除稅後溢利按年增14.9%，末期每基金單位派12.18仙。續留意寫字樓及綜合體收購機會。開市報3.14元，升1.62%。

理文造紙（2314）去年少賺11.4%，末期息11仙。見52周低4.85元，開市報4.85元，跌2.02%。

廣汽（2238）首2個月汽車銷量增18%。開市報6.58元，跌0.6%。

港交所（0388）：公布業績安排續按2020年做法，允上市公司公布簡單財報。開市報340.8元，升0.24%。

統一企業（0220）去年少賺7.7%，末期息41.69分人幣。開市報6.94元，跌6.72%。

萊爾斯丹（0738）上季同店銷售跌11%，料去年純利削至300萬人幣。開市報0.57元，升1.79%。

澳門博彩業就業人口萎縮，去年第四季按年減1774人。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報6.95元；美高梅中國（2282）開市報4.6元，升1.55%；澳博（0880）開市報3.79元，升0.8%；永利澳門（1128）開市報6.13元，跌0.16%；銀河娛樂（0027）開市報40元，升0.38%；金沙中國（1928）開市報18.36元，跌0.33%；信德（0242）開市報1.94元，無升跌。

叙福樓（1978）旗下分店將陸續恢復營業，惟以外賣為主。無成交，報0.81元。

保利置業（0119）今年首2個月銷售金額按年跌32%。無成交，報2.02元。

恒大（3333）主席許家印據報被拒出席全國政協會議。開市報1.48元，無升跌。

吉利汽車（0175）首2個月銷量跌4%。開市報12.06元，跌0.33%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創52周高，見47.9元，開市報47.9元，升0.84%；長建（1038）創52周高，見51.9元，開市報51.9元，升0.58%。

破底股方面

破底股包括，小鵬汽車（9868）創上市新低，見106.1元，開市報106.1元，跌6.27%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見29.85元，開市報29.85元，跌1.32%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見185元，開市報185元，跌1.12%；明源雲（0909）創上市新低，見12元，開市報12元，跌2.28%；藍月亮（6993）創上市新低，見5.21元，開市報5.21元，跌2.25%；微博（9898）創上市新低，見191元，開市報191元，跌2.05%；小鵬（9868）創上市新低，見106.1元，開市報106.1元，跌6.27%；微創醫療（0853）見52周低17.96元，開市報17.96元，跌1.43%；嘉華國際（0173）見52周低2.85元，開市報2.85元，跌0.7%；同程藝龍（0780）見52周低13.1元，開市報13.1元，跌0.76%；海爾智家（6690）見52周低24.35元，開市報24.35元，跌2.79%；JS環球生活（1691）見52周低7.27元，開市報7.27元，跌4.97%；米格國際（1247）見52周低0.315元，開市報0.315元，跌1.56%；福耀玻璃（3606）見52周低30.7元，開市報30.7元，跌3%；理文造紙（2314）見52周低4.85元，開市報4.85元，跌2.02%；AV Concept（0595）見52周低0.47元，開市報0.47元，跌2.08%；同程（0780）見52周低13.1元，開市報13.1元，跌0.76%。

異動股

上升異動股，包括，新疆新鑫（3833）開市報2.11元，升11.05%；企展控股（1808）開市報0.041元，升5.13%；維達（3331）開市報20.6元，升4.99%；龍湖（0960）開市報41.65元，升4.91%；金川國際（2362）開市報1.43元，升4.38%；呷哺呷哺（0520）開市報4.6元，升3.6%；朝雲集團（6601）開市報2.18元，升3.32%；山東墨龍（0568）開市報4.18元，升2.7%；旺旺（0151）開市報8.16元，升2.64%；百濟神州（6160）開市報107元，升2.59%。

下跌異動股，包括，統一企業中國（0220）開市報6.94元，跌6.72%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見106.1元，開市報106.1元，跌6.27%；攜程集團（9961）開市報177.9元，跌4.97%；JS環球生活（1691）見52周低7.27元，開市報7.27元，跌4.97%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位7.18元，開市報7.5元，跌0.79%；海豐國際（1308）開市報31.05元，跌4.61%；禹洲（1628）開市報0.51元，跌3.77%；中國宏橋（1378）開市報11.1元，跌3.48%；百度（9888）開市報135.4元，跌3.42%。

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