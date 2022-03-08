早前已公布的5間位於大學的分行、11間港鐵站辦事處及兩間流動分行亦會繼續暫停服務。

而其他仍然營業的地面分行及商務理財中心的服務時間，將縮短為星期一至五的上午10時30分至下午3時，星期六會維持暫停服務。銀行亦提供櫃位手機取票服務，減省客戶在進入分行前需要輪候的時間。

該行表示，會為所有前線員工提供快速檢測套裝以便每日返回工作崗位前會進行檢測，以提升防疫措施。

另外，早前因應新冠個案而暫停服務的8間分行，會於今天(3月8日)恢復營業，包括總行3S樓層Signature優卓理財中心、希慎道分行、油麻地分行、上葵涌分行、新豐路 - 分行及優越理財中心、太子道141號分行、黃大仙分行，以及美孚新邨(蘭秀道)分行及優越理財中心。

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